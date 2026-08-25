Le prestigieux projet d'étude de l'histoire et des statistiques du football mondial The Sweeper Podcast a révélé que la Super League d'Ouzbékistan possède un statut géographique absolument unique parmi toutes les premières divisions de la planète.

Selon les analystes, la Super League d'Ouzbékistan est le seul championnat national de première division indépendant au monde organisé dans un pays doublement enclavé (sans accès direct à l'océan et entouré de pays eux-mêmes sans accès à l'océan).

Pourquoi l'Ouzbékistan et non le Liechtenstein ?

D'un point de vue géographique, il n'existe que deux pays doublement enclavés sur Terre : l'Ouzbékistan et la principauté européenne du Liechtenstein :

Le modèle du Liechtenstein : Il n'y a pas de championnat national indépendant dans ce pays ; tous les clubs de football du pays évoluent dans le système de ligue suisse ;

L'unicité de l'Ouzbékistan : Ainsi, l'Ouzbékistan est entré dans l'histoire comme le seul pays au monde à posséder une première division nationale indépendante et complète sur son territoire.

16 équipes, géographie régionale et champion en titre

Actuellement, 16 équipes professionnelles représentant différentes régions du pays s'affrontent dans la Super League d'Ouzbékistan :

Répartition géographique : La majeure partie des clubs se situe dans les régions de la vallée et de l'est, tandis que 3 équipes sont basées dans la capitale, Tachkent ;

Pôle occidental : Le club de Khorezm Urgench représente la région occidentale du pays dans la compétition ;

Champion en titre : Le club de Neftchi Fergana est le vainqueur actuel du championnat national.

Hégémonie sur la scène asiatique et nouvelle Ligue des champions Élite

Les clubs ouzbeks participent régulièrement aux phases finales des compétitions de la Confédération asiatique de football (AFC) en tant qu'équipes les plus fortes de la région. Notamment, le club de Bunyodkor Tachkent a atteint les demi-finales du tournoi continental majeur à deux reprises dans son histoire.

La saison 2026/2027 marque une nouvelle étape historique pour le football ouzbek :