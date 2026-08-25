Unique au monde : la Super League d'Ouzbékistan désignée comme le championnat le plus singulier de la planète !

·3·Sport
Unique au monde : la Super League d'Ouzbékistan désignée comme le championnat le plus singulier de la planète !

Le prestigieux projet d'étude de l'histoire et des statistiques du football mondial The Sweeper Podcast a révélé que la Super League d'Ouzbékistan possède un statut géographique absolument unique parmi toutes les premières divisions de la planète.

Selon les analystes, la Super League d'Ouzbékistan est le seul championnat national de première division indépendant au monde organisé dans un pays doublement enclavé (sans accès direct à l'océan et entouré de pays eux-mêmes sans accès à l'océan).

Pourquoi l'Ouzbékistan et non le Liechtenstein ?

D'un point de vue géographique, il n'existe que deux pays doublement enclavés sur Terre : l'Ouzbékistan et la principauté européenne du Liechtenstein :

  • Le modèle du Liechtenstein : Il n'y a pas de championnat national indépendant dans ce pays ; tous les clubs de football du pays évoluent dans le système de ligue suisse ;

  • L'unicité de l'Ouzbékistan : Ainsi, l'Ouzbékistan est entré dans l'histoire comme le seul pays au monde à posséder une première division nationale indépendante et complète sur son territoire.

16 équipes, géographie régionale et champion en titre

Actuellement, 16 équipes professionnelles représentant différentes régions du pays s'affrontent dans la Super League d'Ouzbékistan :

  • Répartition géographique : La majeure partie des clubs se situe dans les régions de la vallée et de l'est, tandis que 3 équipes sont basées dans la capitale, Tachkent ;

  • Pôle occidental : Le club de Khorezm Urgench représente la région occidentale du pays dans la compétition ;

  • Champion en titre : Le club de Neftchi Fergana est le vainqueur actuel du championnat national.

Hégémonie sur la scène asiatique et nouvelle Ligue des champions Élite

Les clubs ouzbeks participent régulièrement aux phases finales des compétitions de la Confédération asiatique de football (AFC) en tant qu'équipes les plus fortes de la région. Notamment, le club de Bunyodkor Tachkent a atteint les demi-finales du tournoi continental majeur à deux reprises dans son histoire.

La saison 2026/2027 marque une nouvelle étape historique pour le football ouzbek :

  • Deux grands clubs dans la phase principale : Grâce à l'amélioration significative du classement des clubs du pays et au succès de Pakhtakor lors des tours de qualification, deux de nos équipes participeront pour la première fois à la phase principale de la prestigieuse Ligue des champions Élite de l'AFC : le club de Neftchi Fergana et le club de Pakhtakor Tachkent.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Jeu de jambes» : Un média britannique révèle le secret de la domination mondiale de la boxe ouzbèke !«Jeu de jambes» : Un média britannique révèle le secret de la domination mondiale de la boxe ouzbèke !Aujourd'hui, 13:09100 % de duels gagnés : Husanov brille avec Manchester City !100 % de duels gagnés : Husanov brille avec Manchester City !Aujourd'hui, 13:01Méga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer RodriMéga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer RodriAujourd'hui, 12:58«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnête«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnêteAujourd'hui, 12:32«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole Palmer«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole PalmerAujourd'hui, 12:29Les rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatLes rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatAujourd'hui, 12:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane