Les compositions officielles pour Liverpool – Atlético et Napoli – Arsenal sont dévoilées

La 1ère journée de la nouvelle saison de l'UEFA Champions League continue d'offrir une véritable fête du football à travers le continent. Ce soir, trois grands clubs favoris du tournoi — Liverpool et Arsenal, ainsi que le champion de France, le PSG — entrent en lice. Chaque match promet d'être un test historique et une opportunité pour les nouvelles recrues. Avant le coup d'envoi à 23h59 (heure de Tachkent), les entraîneurs ont dévoilé leurs compositions officielles. Quelles stars fouleront la pelouse d'Anfield contre l'Atlético ? Quelles forces Napoli et Arsenal ont-ils déployées pour ce choc, et quel visage aura l'attaque du PSG ? À la fin de cet article, nous vous dévoilons les protocoles officiels et les détails des onze de départ.

Duel sanglant à Anfield : les compositions étincelantes de Liverpool et de l'Atlético

Le choc entre les géants anglais et espagnols promet une intensité dès les premières minutes :

Le noyau renouvelé de Liverpool : Alisson dans les buts ; en défense, le capitaine van Dijk, Gakpo et Kerkez ; au milieu et sur les ailes, Wirtz, Szoboszlai, Araujo, Ngumoha, Barcola, Mac Allister ; en pointe, Isak.

La défense de fer et l'attaque de l'Atlético : Jan Oblak dans les buts ; en défense, Romero, Pubill, Hancko ; au milieu, Llorente, le capitaine Koke, Kang-in Lee, Barrios, Baena ; devant, le duo Simeone et Julián Álvarez en quête de buts.

« Les nuits de LDC à Anfield ont toujours une magie particulière. Ni Liverpool ni l'Atlético de Simeone ne veulent perdre de points », soulignent les observateurs internationaux.

Duel crucial à Naples et bataille à Paris

Les deux autres affiches de la soirée verront également des joueurs de classe mondiale sur le terrain :

Choc Napoli – Arsenal : Napoli : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, Lobotka, Gilmour, Politano, De Bruyne, Alisson, Højlund ; Arsenal : Raya, White, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rice, Merino, Ødegaard, Saka, Eze, Gyökeres.

Match PSG – Slovan : PSG : Safonov, Hakimi, Pacho, Mendes, Zabarnyi, Vitinha, Ruiz, Fernandes, Dembélé, Akliouche, Torres ; Slovan : Takáč, Blackman, Bajrić, Marković, Kružliak, Martínez, Pokorný, Barseghyan, Ibrahim, Kamara, Šporar.



Heure du coup d'envoi des chocs nocturnes

La question la plus importante pour les fans est de savoir quand débutent ces matchs brûlants de LDC et lequel attirera le plus de spectateurs. La conclusion la plus importante estque les matchs Liverpool – Atlético, Napoli – Arsenal et PSG – Slovan de la 1ère journée de la Ligue des champions débuteront simultanément à 23h59 Ces rencontres, riches en nouveaux transferts et schémas tactiques, sont cruciales pour établir la position initiale des grands clubs dans le classement général.

Selon vous, quel match sera le plus disputé et riche en buts : Liverpool – Atlético ou Napoli – Arsenal ? Le PSG gagnera-t-il largement à domicile contre le Slovan ? Laissez vos avis en commentaires et partagez les détails de cette nuit de Ligue des champions avec vos proches !