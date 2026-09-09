Apple présente les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max

La société Apple a officiellement dévoilé ses nouveaux fleurons : les smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Selon Ixbt.com, la nouvelle génération d'appareils suscite un vif intérêt sur le marché technologique grâce à ses solutions innovantes, ses capacités d'AI et un système de caméra considérablement amélioré. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Parmi les changements esthétiques, une nouvelle palette de quatre couleurs a été introduite. La couleur principale, un « Temnaya vishnya » (cerise foncée) profond, se distingue particulièrement. Les clients pourront également choisir des modèles en argent, noir et bleu clair, tandis que la couleur orange vif de la génération précédente a été retirée. De plus, Dynamic Island devient plus compact et permet désormais d'afficher simultanément des informations provenant de trois applications.

Capacités techniques et performances

Les fleurons sont équipés du tout dernier processeur Apple A20 Pro, gravé avec une technologie de 2 nm. Cette puce moderne devrait augmenter considérablement la vitesse globale et l'efficacité énergétique de l'appareil. L'autonomie de la batterie a également progressé : grâce à la charge filaire, il est possible de recharger le smartphone à 50 % en seulement 15 minutes, offrant un grand confort aux utilisateurs.

En termes de stabilité de la batterie, l'iPhone 18 Pro offre des performances similaires à celles de l'iPhone 17 Pro Max. Selon les données, la version Pro Max permet jusqu'à 45 heures de lecture vidéo en continu. Dans l'ensemble, Apple promet une autonomie allant jusqu'à 24 heures pour le petit modèle et jusqu'à 30 heures pour le grand. Les appareils sont également dotés d'un système de refroidissement efficace.

AI et caméra de nouvelle génération

Lors de cette présentation, Apple a mis l'accent sur les technologies d'AI. L'assistant vocal Siri mis à jour bénéficie de capacités d'AI étendues, permettant une conversation plus naturelle et l'exécution de séquences d'actions complexes. Cette solution devrait devenir un outil clé pour Apple dans sa concurrence face à Google et OpenAI. Cependant, la langue russe n'est malheureusement pas encore prise en charge.

Les capacités de la caméra ont également atteint un nouveau niveau. Pour la première fois, l'appareil photo principal de 48 MP est doté d'une ouverture variable. Cela permet à l'utilisateur de régler directement la quantité de lumière atteignant le capteur ainsi que le flou d'arrière-plan. Ce contrôle de niveau professionnel rapproche le smartphone des appareils photo spécialisés et permet de modifier divers paramètres des photos après la prise de vue.

Le prix de départ des nouveaux fleurons est respectivement de 1200 et 1300 USD. Les clients peuvent également opter pour des versions avec une capacité de stockage interne allant jusqu'à 2 TB.