Apple présente son premier smartphone pliable : l'iPhone Duo

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Apple présente son premier smartphone pliable : l'iPhone Duo

Lors d'une présentation spéciale à Cupertino, Apple a dévoilé l'iPhone Duo, le tout premier appareil pliable de son histoire. Il s'agit du premier produit majeur lancé sous la direction du nouveau PDG de l'entreprise, John Ternus, suscitant un vif intérêt chez les passionnés de technologie du monde entier. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui indique.

Les représentants de l'entreprise ont souligné que la création de ce nouveau gadget s'est inspirée de la polyvalence des iPad. Lors de la présentation, il a été démontré en pratique comment les utilisateurs peuvent utiliser l'appareil en mode vertical, une fois entièrement déplié.

Format d'écran étendu et environnement concurrentiel

Les premiers appareils pliables sur le marché ressemblaient généralement à des plaques verticales étroites et longues. Apple a choisi une approche différente en optant pour un format d'écran plus large, offrant la proportion la plus confortable pour regarder des vidéos. Cette solution améliore considérablement la qualité des images lorsque l'appareil est complètement ouvert.

Il convient de noter que des concurrents majeurs comme Samsung et Xiaomi avaient déjà lancé des téléphones pliables à format large avant Apple. Cependant, selon ixbt.com, cette démarche d'Apple devrait renforcer la demande globale pour ce type de technologie.

Perspectives et prévisions du marché

Selon les données du cabinet d'analyse Counterpoint, les appareils pliables représentent actuellement moins de 2 % du marché mondial des smartphones. Néanmoins, l'iPhone Duo pourrait marquer un véritable tournant sur le marché.

Les analystes prévoient que le nouvel iPhone Duo connaîtra un succès retentissant et devrait s'emparer de jusqu'à 25 % du marché des smartphones pliables d'ici la fin de l'année. Cela permettra à Apple de consolider immédiatement sa position sur ce nouveau segment.

AppleiPhone DuoSmartphone pliableJohn TernusCupertino
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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