Pourquoi Islam Makhachev ne peut-il pas remporter une troisième ceinture à l'UFC ?

Dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA), l'une des plus grandes sensations de l'histoire de l'UFC est le champion de deux catégories de poids d'Islam Makhachev La possibilité qu'Islam Makhachev remporte une ceinture de champion dans une troisième catégorie de poids suscite des débats passionnés. Après avoir conquis les catégories des poids légers et des poids welters, devenant une star absolue de l'organisation, le combattant daghestanais envisage désormais de monter dans la catégorie des poids moyens (jusqu'à 84 kg), ce qui attire l'attention du public. Cependant, la star invaincue de la lutte à l'UFC, le talentueux combattant américain Bo Nickal, s'est fermement opposé à cette idée sensationnelle, déclarant ouvertement que cette étape n'est absolument pas réaliste pour Makhachev. Alors, pourquoi le combattant américain remet-il en question les chances de Makhachev, quelle est la véritable différence physique dans la catégorie des poids moyens, et les statistiques de Makhachev en MMA sont-elles suffisantes ? À la fin de l'article, nous vous présenterons tous les détails sur l'intrigue principale : l'anatomie de la perte de poids et les futurs projets historiques de Makhachev.

« Les catégories de poids n'ont pas été inventées par hasard » : la déclaration ferme de Bo Nickal

Le célèbre combattant américain Bo Nickal a attiré l'attention sur les caractéristiques spécifiques de la catégorie des poids moyens et a évalué sévèrement les chances d'Islam :

Une énorme différence de gabarit physique : Nikal souligne que la différence entre les poids légers/welters et les poids moyens est énorme, et qu'il ne s'agit pas seulement d'un changement de quelques kilogrammes ;

Des géants de 98 kilogrammes : Les athlètes qui combattent dans la catégorie des poids moyens (limite de 84 kg) pèsent environ 98 kilogrammes dans la vie quotidienne et descendent dans cette catégorie en perdant de l'eau ;

La différence de force dans l'octogone : Selon Bo Nickal, il est incroyablement difficile pour un athlète venant des catégories 70-77 kg de lutter contre un tel poids naturel et une telle pression physique.

« Non, la différence entre les catégories de poids est trop grande. Les combattants des poids moyens descendent d'environ 98 kg. C'est beaucoup trop. Les catégories de poids n'ont pas été inventées par hasard », a souligné Bo Nickal.

La domination inégalée d'Islam Makhachev à l'UFC

Les discussions sur une troisième ceinture ne sont pas apparues par hasard : le combattant daghestanais fait déjà trembler les divisions :

Sur la scène professionnelle depuis 2010 : Islam Makhachev, âgé de 34 ans, démontre régulièrement son talent selon les règles du MMA depuis plus de 15 ans ;

Un parcours historique à l'UFC : Ayant fait ses débuts dans l'organisation en 2015, l'athlète est devenu champion de l'UFC dans la catégorie des poids légers (jusqu'à 70 kg) en 2022 et a défendu cette ceinture avec succès à 4 reprises ;

Deuxième ceinture et titre de champion dans deux catégories : En 2025, il a également atteint le sommet de la catégorie des poids welters, rejoignant ainsi le cercle restreint des « double champions » de l'histoire de l'organisation.

La réalité du scénario de la troisième ceinture

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans de combat et experts en MMA est la suivante : Islam Makhachev peut-il réellement devenir champion des poids moyens et devenir le premier « champion de trois catégories » de l'histoire de l'UFC ? La conclusion la plus importante est que, l'inquiétude et l'analyse factuelle de Bo Nickal sont tout à fait fondées : les combattants des poids moyens atteignent un poids réel de 93 à 98 kilogrammes lors de la récupération avant le combat. Bien que la technique, les compétences au sol et la philosophie de combat d'Islam Makhachev soient supérieures, la puissance de frappe physique et le poids en clinch des combattants de 84 kg pourraient affaiblir son style basé sur la lutte. Cependant, étant donné que Makhachev et son équipe d'entraîneurs ont surmonté à plusieurs reprises des obstacles qui semblaient impossibles, si Islam entre sur le ring après un camp d'entraînement spécifique, ce duel historique deviendra sans aucun doute l'affrontement le plus sensationnel de l'histoire du MMA.

Selon vous, les opinions de Bo Nickal sont-elles correctes ? Islam Makhachev peut-il résister aux géants qui perdent du poids depuis 98 kg dans la catégorie des poids moyens, ou sa technique supérieure est-elle capable de vaincre n'importe quel poids ? Le champion daghestanais devrait-il prendre le risque de viser une troisième ceinture ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse du débat intense dans le monde du MMA avec vos proches et les fans d'arts martiaux !