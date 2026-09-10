Un boxeur ouzbek met son adversaire KO au premier round en Allemagne

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Un boxeur ouzbek met son adversaire KO au premier round en Allemagne

Le boxeur ouzbèke Jasurbek Yuldashev a remporté une nouvelle victoire convaincante sur le ring professionnel. Notre compatriote de 23 ans a mis son adversaire américain KO lors d'une soirée de boxe organisée en Allemagne dès le premier round.

Participant aux Championnats du monde 2023, Jasurbek Yuldashev a combattu dans la catégorie des poids mi-lourds lors d'une soirée de boxe professionnelle organisée à Ludwigshafen.

Son adversaire était l'Américain Jacob Miller.

Le combat était prévu en 6 rounds

Le combat Yuldashev — Miller était prévu pour 6 rounds dans la catégorie des poids mi-lourds.

Cependant, il n'a pas été nécessaire d'aller jusqu'au bout de la distance prévue.

Notre compatriote a porté le coup décisif dès le premier round, mettant fin au combat par KO.

Ainsi, Jasurbek a enregistré sa nouvelle victoire en boxe professionnelle de manière très convaincante.

4 combats — 4 victoires

Ce résultat marque la quatrième victoire en quatre combats de la carrière professionnelle de Jasurbek Yuldashev.

Le plus remarquable est que le boxeur de 23 ans reste invaincu sur le ring professionnel.

Résultat de Yuldashev :

Indicateur

Résultat

Combats professionnels

4

Victoires

4

Défaites

0

KO

1

Cette victoire montre que les premiers pas du boxeur ouzbek sur le ring professionnel sont couronnés de succès.

Des Championnats du monde au ring professionnel

Jasurbek Yuldashev est l'un des athlètes talentueux issus de l'école de boxe ouzbèke.

Il a participé aux Championnats du monde en 2023 et cherche désormais à se faire un nom dans la boxe professionnelle.

Chaque combat sur le ring professionnel renforce son expérience et sa préparation à affronter des adversaires de haut niveau.

Lors du combat en Allemagne, Yuldashev a démontré une fois de plus ses capacités.

Un autre représentant de la boxe ouzbèke trace sa voie

L'école de boxe ouzbèke a produit de nombreux athlètes de haut niveau sur la scène internationale.

Connue pour ses champions olympiques et mondiaux, la boxe ouzbèke voit également une nouvelle génération émerger sur le ring professionnel.

Le bilan initial de 4 victoires en 4 combats de Jasurbek Yuldashev suscite naturellement un intérêt croissant pour sa carrière professionnelle.

Il sera particulièrement intéressant pour les fans de voir quels seront ses prochains adversaires et comment se poursuivra son parcours chez les poids mi-lourds.

Quelle sera la prochaine étape ?

Pour Yuldashev, la victoire en Allemagne constitue une nouvelle étape importante de sa carrière professionnelle.

Si le KO au premier round a démontré ses capacités techniques et physiques, le niveau des adversaires pourrait augmenter lors des prochains combats.

Pour l'instant, les chiffres sont en faveur de Jasurbek : 4 combats, 4 victoires et une série d'invincibilité sur le ring professionnel.

Les prochains combats du boxeur ouzbek de 23 ans montreront à quelle vitesse il peut progresser vers ses grands objectifs professionnels.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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