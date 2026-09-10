Réponse d'Usyk à Fury : « Je viens pour toi, mon pote »

Oleksandr Usyk et Tyson Fury la rivalité entre les deux s'intensifie à nouveau. L'ancien champion du monde incontesté a répondu à l'appel de son rival britannique pour organiser un troisième combat.

Dans une vidéo publiée sur son compte X, Usyk a adressé un message court mais significatif à Fury :

« Hey, Tyson, je viens pour toi, mon pote ».

Cette réponse a alimenté les discussions dans le monde de la boxe sur la possibilité que la rivalité entre les deux stars des poids lourds se poursuive.

Fury a lancé l'appel, Usyk a répondu

Ces derniers jours, Tyson Fury avait exprimé son désir de remonter sur le ring contre Usyk.

Désormais, la réponse du boxeur ukrainien est connue.

Le court message vidéo d'Usyk sur les réseaux sociaux a montré qu'il n'est pas opposé à une éventuelle trilogie.

Ainsi, bien qu'il n'y ait pas encore de contrat officiel ou de date de combat, il est clair que les deux parties sont intéressées par un troisième affrontement.

Combien de fois Usyk et Fury se sont-ils affrontés ?

Les deux premiers combats entre ces boxeurs occupent une place à part dans l'histoire des poids lourds.

Lors de la première rencontre, Usyk a gagné en battant Fury aux points. Ce combat a été l'une des victoires les plus importantes, offrant à l'Ukrainien le statut de champion du monde incontesté.

Lors de la revanche, Fury a de nouveau affronté Usyk. Dans ce combat également, le boxeur ukrainien a triomphé après la décision des juges.

En conséquence, les deux combats entre Usyk et Fury se sont soldés par la victoire du boxeur ukrainien.

Pourquoi la trilogie suscite-t-elle un tel intérêt ?

Habituellement, après deux combats entre deux boxeurs d'élite, on peut déterminer qui est le meilleur.

Cependant, dans la rivalité Usyk-Fury, chaque combat est devenu un événement sportif majeur.

Plusieurs facteurs expliquent cela :

les deux boxeurs sont parmi les poids lourds les plus célèbres de leur génération ;

les deux premiers combats ont suscité un immense intérêt ;

Fury souhaite obtenir une nouvelle chance de battre Usyk ;

Usyk a la possibilité de poursuivre la rivalité selon ses propres conditions.

Par conséquent, si un troisième combat est organisé, il pourrait attirer l'attention non seulement des fans de boxe, mais aussi d'un public sportif plus large.

« Je viens pour toi »

La courte phrase du message d'Usyk a été un signal fort pour les fans.

En boxe, les grands combats commencent souvent bien avant la signature d'un contrat officiel. Les interviews, les messages sur les réseaux sociaux et les défis lancés augmentent l'intérêt pour un combat potentiel.

La réponse d'Usyk « Je viens pour toi, mon pote » a encore intensifié cette atmosphère de compétition.

Mais pour l'instant, il y a un point crucial

Bien que les fans attendent un troisième combat, la trilogie Usyk-Fury n'est pas encore officiellement confirmée.

Pour que le combat ait lieu, les parties doivent parvenir à un accord, signer un contrat et régler d'autres questions organisationnelles.

C'est pourquoi, pour l'instant, il est plus juste de dire que les deux boxeurs sont intéressés par la trilogie, plutôt que d'affirmer qu'ils se battront une troisième fois.

Quelle place la trilogie pourrait-elle occuper dans l'histoire de la boxe ?

Si le combat est organisé, la trilogie Usyk-Fury pourrait devenir l'un des plus grands événements de boxe de ces dernières années.

Car il ne s'agit pas d'un simple troisième combat.

Ce serait l'occasion de mettre un point final à la rivalité entre ces deux stars des poids lourds.

Fury tentera-t-il de battre Usyk pour obtenir sa première victoire dans cette rivalité ? Ou Usyk prouvera-t-il à nouveau sa supériorité pour terminer la série sur un score de 3-0 ?

Pour l'instant, ces questions restent sans réponse.

Mais après le dernier message d'Usyk, une chose est sûre : Fury a lancé l'appel, Usyk a répondu. Place maintenant aux négociations.