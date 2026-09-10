Thriller à 9 buts : Chelsea s'impose 6-3 face à Leeds

Le 3e tour de la Carabao Cup a offert aux fans un véritable thriller footballistique et l'un des matchs les plus prolifiques de la saison. Au Stamford Bridge de Londres, Chelsea a accueilli l'un de ses rivaux historiques, Leeds. Menés au score en début de rencontre, les « Blues » ont fait preuve d'une intensité offensive impressionnante en seconde période pour finalement s'imposer 6-3. Les changements tactiques effectués par l'entraîneur Xabi Alonso à la pause ont complètement renversé le cours du match. Qui a signé un doublé lors de ce festival de buts, quelles stars sorties du banc sont devenues les héros de la soirée, et quelles étaient les compositions des équipes ? À la fin de cet article, nous vous présentons le compte-rendu officiel de ce match à neuf buts et tous les détails sur les nouvelles ambitions de Chelsea en Coupe.

Frappes rapides et pression inattendue de Leeds

La première mi-temps et le début de la seconde ont été marqués par une grande activité des visiteurs :

Les buts précoces de Leeds : À la 23e minute, Muharemovich a ouvert le score pour les visiteurs, puis juste après la pause, à la 48e minute, Brenden Aaronson a creusé l'écart ;

La menace Calvert-Lewin : Entré en jeu à la 75e minute, Dominic Calvert-Lewin a également marqué pour les visiteurs, ramenant le score à 4-3 ;

L'activité des visiteurs : Leeds a bien pressé, mais n'a pas pu contenir la classe supérieure des attaquants locaux en seconde période.

« De tels matchs font le bonheur des supporters. Nous étions dans une situation difficile, mais le caractère et les changements en seconde période nous ont offert cette large victoire », souligne l'analyse du match.

Les 4 changements d'Alonso et le phénomène Cole Palmer

Le destin du match a basculé radicalement après la pause :

Le tournant de la mi-temps : L'entraîneur a effectué quatre changements dès le début de la seconde période, faisant entrer Cole Palmer, Pedro Neto, Reece James et Morgan Rogers ;

Le doublé de Palmer en 3 minutes : Après avoir transformé un penalty avec sang-froid à la 52e minute, Palmer a marqué un autre but seulement 3 minutes plus tard, à la 55e, pour donner l'avantage à Chelsea ;

Pedro Neto et Valentín Barco : Neto a alourdi le score à la 60e minute, puis l'Argentin Barco a marqué d'une superbe frappe à la 80e ;

Le doublé de Danny Welbeck : L'attaquant expérimenté Danny Welbeck a marqué à la 65e minute et lors du temps additionnel à la 90+4e, scellant le score final.

Compte-rendu officiel complet du match

La question la plus importante pour de nombreux fans après ce thriller riche en buts est en Carabao Cup de savoir quelle équipe poursuit son aventure, voici le protocole complet du match. La conclusion la plus importante est que, Chelsea, après sa victoire convaincante 6-3 à domicile, s'est officiellement qualifié pour le tour suivant de la Coupe.

Les compositions des équipes et le rapport des buts sont les suivants :

Carabao Cup. 3e tour Chelsea – Leeds 6-3 Buts : Palmer (52 s.p., 55), Neto (60), Welbeck (65, 90+4), Barco (80) — Muharemovich (23), Aaronson (48), Calvert-Lewin (75). Chelsea : Penders, Acheampong, Lacroix, Colwill (Fofana, 76), Chavarria, Gusto (Rogers, 46), Barco, Estevao (Neto, 46), Bynoe-Gittens (Palmer, 46), Watson (James, 46), Welbeck. Leeds : Setterer, Justin, Muharemovich, Bijol, Barr, Ampadu, Longstaff (Tanaka, 67), James (Stach, 66), Aaronson (Okafor, 67), Wilson, Nmecha (Calvert-Lewin, 66).

Selon vous, cette efficacité offensive de Chelsea et l'impact des remplaçants peuvent-ils mener le club au titre en Carabao Cup cette saison ? Les erreurs défensives ne coûteront-elles pas cher face à des adversaires plus coriaces ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse de ce match fou à 9 buts avec vos proches !