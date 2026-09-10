Après la défaite d'hier, Mirjalol Qosimov : « Ils ont tracé la ligne du VAR par derrière, c'est une honte ! »

Superligue d'OuzbékistanLors du match central de la 21e journée disputé à Olmaliq, l'équipe de l'AGMK a perdu 1-3 contre le club de Pakhtakor Tachkent. Bien que les hôtes aient montré un jeu intense, offensif et attrayant, créant d'innombrables occasions dangereuses, ils ont fini par s'incliner à nouveau. Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de l'AGMK, Mirjalol Qosimov, a participé et a fait des déclarations extrêmement vives et émotionnelles concernant les décisions arbitrales, les situations douteuses sur les lignes du VAR, les erreurs des joueurs et les critiques appelant à sa démission. Alors, avec quelle réplique de film célèbre Qosimov a-t-il tourné en dérision le système VAR, quelle est la « vieille maladie » de l'AGMK et comment a-t-il répondu à ceux qui disent que l'entraîneur a cessé de progresser ? À la fin de l'article, nous vous présenterons tous les détails sur l'intrigue principale : le plan de l'équipe pour atteindre le podium et le principe ferme de Mirjalol Qosimov.

« Les lois du juge » : Le scandale des lignes du VAR et du but annulé

Mirjalol Qosimov a réagi avec ironie et une vive protestation à la décision arbitrale qui a sérieusement influencé l'issue du match :

Hors-jeu douteux : L'entraîneur a déclaré qu'il ne comprenait absolument pas sur quelle base les arbitres avaient signalé un hors-jeu au moment où l'équipe avait trouvé la force de marquer ;

Citation de film ironique : « Ils m'ont montré une image. Vous connaissez ce film : "Monsieur le juge, les lois que vous faites s'appliquent à tout !" J'ai été surpris qu'ils aient tracé la ligne du VAR par derrière », a protesté le spécialiste ;

Caméras et exigence de vérité : Qosimov a ouvertement souligné que de telles décisions ruinent l'humeur des supporters dans le stade et le travail des joueurs qui subissent une lourde charge physique, et que les lignes devraient être tracées plus près de la réalité ;

Supériorité de l'adversaire : Reconnaissant que Pakhtakor a utilisé 100 % de ses occasions, l'entraîneur a félicité l'adversaire pour sa victoire et lui a souhaité bonne chance dans les matchs de la Ligue des champions de l'AFC.

« Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Je pense que si une nouvelle loi est sortie, je ne l'ai peut-être pas entendue, nous sommes peut-être en retard sur l'information. Mais c'est très honteux, je ne comprends pas », a déclaré Mirjalol Qosimov.

« Vieille maladie » et but manqué à 3 mètres : La série de points perdus

Le mentor de l'AGMK a déclaré que le problème principal de l'équipe n'est pas la défense ou le style de jeu, mais précisément la conversion des occasions en buts :

Occasions non utilisées : Pendant le match, l'AGMK a créé des dizaines d'occasions de but qui auraient pu facilement leur permettre de prendre l'avantage ;

Situation qui aurait pu être un tournant : Alors que le score était de 0-2, Nodir Abdurazzoqov n'a pas réussi à marquer dans un but vide à 3 mètres de distance ;

Malchance depuis août : L'entraîneur a rappelé avec regret que la perte de points a commencé avec le match contre Nasaf, puis des situations à 100 % ont été gâchées contre Dinamo, Surkhon et Bukhara.

Réponse absolue aux critiques : « Je ne vis pas selon l'opinion des autres ! »

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans et experts du football ouzbek est la réaction de l'entraîneur aux rumeurs selon lesquelles « Mirjalol Qosimov a cessé de progresser, le club a besoin de sang neuf » après les pertes de points consécutives de l'AGMK. La conclusion la plus importante est que, Mirjalol Qosimov a déclaré fermement qu'il ne prêtait absolument aucune attention à l'opinion des critiques et qu'il ne dévierait pas de sa voie. « Chacun a son opinion personnelle. La langue n'a pas d'os, tout le monde est un expert à sa manière. Mais pour une raison quelconque, ils ne travaillent pas eux-mêmes, tout semble facile de l'extérieur. Je ne vis pas selon l'opinion des autres », a répondu l'entraîneur. Qosimov a fermement souligné qu'il était satisfait du jeu offensif montré par l'équipe et que l'objectif restait inchangé : les médailles de la Superligue et une place sur le podium à la fin de la saison.

Selon vous, Mirjalol Qosimov a-t-il raison concernant l'arbitrage et les lignes du VAR, ou le problème réside-t-il uniquement dans l'incapacité des joueurs de l'AGMK à concrétiser leurs occasions ? Que pensez-vous des critiques selon lesquelles « Mirjalol Qosimov a cessé de progresser » — l'AGMK a-t-il vraiment besoin d'un nouvel entraîneur ? Laissez vos commentaires et partagez cette analyse de la conférence de presse brûlante du football ouzbek avec vos proches et les fans de football !