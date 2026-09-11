La star de l'UFC Paulo Costa s'allie à Eddie Hearn : Vers une transition vers la boxe ?

L'une des stars les plus controversées et intransigeantes de la catégorie poids moyens de l'UFC, le Brésilien Paulo Costa (« Borrachina »), est entré en conflit ouvert avec la première organisation de combat au monde. Le combattant, qui a demandé à plusieurs reprises à être libéré de son contrat, a officiellement annoncé la signature d'un accord de représentation avec l'un des promoteurs de boxe les plus puissants au monde, le Britannique Eddie Hearn. Dans une interview avec le célèbre insider Ariel Helwani, Costa a expliqué ouvertement pourquoi il a refusé la dernière offre de la promotion et pourquoi il ne versera plus de sang pour rien. Alors, pourquoi Dana White ne laisse-t-il pas partir Costa, quelle offre de combat à Salt Lake City a mis le Brésilien en colère, et cette nouvelle alliance sur la scène de la boxe peut-elle faire renaître sa carrière ?

Triomphe et chute : Le piège contractuel et le conflit avec la promotion

Les relations entre Costa et l'UFC sont au bord de la rupture totale :

Une alliance inattendue avec Eddie Hearn : Le promoteur de Matchroom, Eddie Hearn, qui exerce une influence majeure dans le monde de la boxe, est devenu l'agent officiel de Paulo Costa et ils ont commencé à élaborer de grands projets ensemble ;

Refus de libération : Le combattant brésilien a exigé à plusieurs reprises la résiliation de son contrat auprès de la direction de l'UFC, mais la ligue a indiqué qu'il était tenu de disputer au moins un combat supplémentaire ;

Refus de l'offre pour l'UFC 332 : La ligue lui a proposé un combat de cinq rounds lors d'un tournoi à Salt Lake City, mais Costa a catégoriquement refusé de telles conditions.

« Comment tout a commencé ? » : Du statut de puncheur au bourbier des désaccords

L'histoire de Paulo Costa dans l'octogone a été marquée par des victoires éclatantes et des litiges contractuels complexes :

Le phénomène « Borrachina » : À une époque, le Brésilien, qui mettait ses adversaires KO les uns après les autres et montait dans l'octogone pour une ceinture de champion, était devenu le favori des fans grâce à ses frappes puissantes ;

Désaccords financiers : Avec le temps, Costa a ouvertement exprimé son mécontentement vis-à-vis de la politique de rémunération de la ligue, allant jusqu'à annuler plusieurs combats ;

Restrictions sans fin : Bien qu'il ne lui reste qu'un seul combat selon l'accord actuel, la promotion a continué à faire pression sur lui pour éviter qu'il ne devienne un agent libre.

Volonté inébranlable et tournant décisif : La décision d'un combattant qui connaît sa valeur

Costa a fermement déclaré qu'il ne reculerait pas dans la défense de sa dignité sportive et qu'il ne se lancerait pas dans des combats sans intérêt :

« Pas de nom d'adversaire, pas de ceinture » : La star brésilienne a révélé que l'offre de cinq rounds à Salt Lake City ne comportait aucun titre intérimaire et était contre un adversaire inconnu ;

Plus d'argent ou la liberté : Il a exigé que si la ligue veut qu'il participe à un combat sans enjeu et illogique, elle doit le payer beaucoup plus cher ;

La quête de liberté : « Borrachina », qui a demandé une fois de plus la résiliation de son contrat la veille, se prépare désormais, avec l'aide de Hearn, à faire ses premiers pas dans la grande boxe ou d'autres projets financiers majeurs.

« Je leur ai demandé de me libérer de mon contrat, mais ils m'ont dit que je devais faire au moins un combat. En fait, je l'ai demandé plusieurs fois. La dernière fois, c'était hier. Ils m'ont proposé un combat de 5 rounds sans me donner le nom de l'adversaire. Sans ceinture, un combat qui n'a aucun sens pour moi. S'ils veulent que je me batte sans ceinture, ils doivent payer plus », a souligné Paulo Costa.

Indicateur historique et nouvelle ère sur la scène de la boxe

La lutte des combattants de l'UFC pour leurs droits et leur liberté financière a déclenché une nouvelle vague dans l'industrie du MMA. L'alliance de Paulo Costa avec Eddie Hearn montre que l'athlète ne veut plus se limiter à l'octogone. S'il parvient à obtenir sa liberté, que ce soit en disputant le dernier combat de son contrat ou par voie judiciaire, il pourrait entamer une ère totalement nouvelle et lucrative dans sa carrière grâce à des combats de boxe à hauts revenus sur le ring.

Selon vous, est-ce une bonne décision de la part de Paulo Costa de refuser un combat de 5 rounds contre un adversaire inconnu et d'exiger plus d'argent de la ligue ? Sous la direction d'Eddie Hearn, le combattant brésilien peut-il devenir une grande star sur le ring de boxe ou l'UFC bloquera-t-elle sa carrière ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse du conflit contractuel le plus brûlant de la scène MMA avec tous les fans de combat !