Samsung se moque du premier téléphone pliable d'Apple

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Samsung se moque du premier téléphone pliable d'Apple

La présentation du premier smartphone pliable d'Apple, l'iPhone Duo, a suscité de vives discussions sur le marché technologique. Suite à cette annonce, la division américaine de Samsung a publié des messages ironiques sur les réseaux sociaux, soulignant l'arrivée très tardive de son principal concurrent sur le marché des appareils pliables. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon ixbt.com, Samsung Mobile US a activement commenté la présentation d'Apple sur son compte X. Dans l'une de ses publications, l'entreprise a écrit « Rien de nouveau pour l'instant », rappelant qu'elle produit des smartphones pliables sous diverses formes depuis des années. L'application populaire Duolingo s'est également jointe à ces plaisanteries en jouant sur le nom de l'iPhone Duo.

Expérience et imitation

Après la blague de Duolingo, Samsung a affirmé qu'Apple l'avait même « copiée ». De son côté, la division Samsung Canada a diffusé une vidéo spéciale mettant en avant le Galaxy Z Fold8. Dans cette vidéo, il est souligné que l'imitation est la forme la plus élevée de flatterie, tandis que Samsung Philippines a mis l'accent sur ses huit années d'expérience sur le marché des appareils pliables. Rappelons que Samsung a présenté son premier modèle Galaxy Fold en 2019.

Un autre aspect ayant attiré l'attention des experts et des utilisateurs est que, suite à la fuite des premières images de l'iPhone Duo, la ligne de pliure sur son écran interne de 7,6 pouces était clairement visible. Malgré cela, les internautes reconnaissent que les animations sur l'écran du nouvel appareil sont particulièrement réussies.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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