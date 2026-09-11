«Je ne reviendrai jamais !» : İsmail Kartal démissionne après le nul 1-1 à Istanbul

La première journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League est entrée dans l'histoire non seulement pour ses duels intenses, mais aussi pour une démission inattendue qui a secoué le football continental. Après le match nul 1-1 contre l'AS Roma au stade Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu d'Istanbul, l'entraîneur du club turc, İsmail Kartal, a annoncé son départ. À l'issue de cette rencontre arbitrée par l'Espagnol Jesús Gil Manzano, les propos cinglants tenus par Kartal lors de la conférence de presse ont choqué les médias turcs et européens.

Alors, qu'est-ce qui a poussé l'entraîneur à prendre une décision aussi radicale après ce match marqué par les buts de Cristante et de Brown, que s'est-il passé avec la direction de Fenerbahçe et dans quel état le géant turc abordera-t-il la 2e journée face à Aston Villa ?

Triomphe et chute : des adieux inattendus dans l'arène d'Istanbul

La 1ère journée de l'UCL s'est conclue par un choc psychologique inattendu pour le club d'Istanbul :

Un duel acharné sur le terrain : Pendant le match, le milieu de terrain de la Roma, Cristante, a ouvert le score, puis Brown a rétabli l'équilibre en seconde période, fixant le score final à 1-1 ;

Une victoire qui échappe aux locaux : Les Turcs, qui visaient les trois points à domicile, ont dû se contenter d'un match nul ;

La foudre en salle de presse : Dans une situation que personne n'avait prévue, l'entraîneur İsmail Kartal s'est présenté devant les médias pour annoncer qu'il quittait définitivement le club, sans possibilité de retour ;

Les raisons restent secrètes : Les raisons officielles et précises de la démission du technicien n'ont pas été révélées au public, ce qui a alimenté diverses spéculations et rumeurs.

« Comment tout a commencé ? » : Le parcours dévoué d'İsmail Kartal

L'histoire d'İsmail Kartal avec Fenerbahçe a été faite de loyauté et d'épreuves difficiles :

Un entraîneur sauveur et dévoué : À chaque période de crise du club, c'est İsmail Kartal qui était rappelé pour sortir l'équipe du fond du gouffre et la ramener dans la course au titre ;

La formation d'une équipe de stars : Après une campagne de transferts importante cette saison, le club turc, sous la direction de Kartal, avait entamé la Ligue des champions avec de grands espoirs ;

Un travail sous une pression immense : L'exigence de résultats maximaux à chaque match de la part des supporters et de la direction d'Istanbul pesait lourdement sur les épaules de l'entraîneur.

Une volonté inébranlable et un tournant : choisir courageusement le moment du départ

La décision de Kartal a été un pas ferme et irréversible d'un expert conscient de sa propre valeur :

« Tant qu'il y a encore une chance... » : L'entraîneur a choisi de partir alors que tout n'était pas encore perdu au classement et que les chances restaient intactes dans la phase de ligue de l'UCL ;

Une condition cruelle et définitive : Dans sa déclaration, il a clairement indiqué qu'il partait à la condition de ne jamais accepter une future proposition de retour au club ;

Désaccord en coulisses : Selon les experts, une telle déclaration ne découle pas seulement du résultat d'un match, mais est l'explosion d'un mécontentement accumulé depuis longtemps avec la direction concernant les transferts ou l'environnement interne du club.

« Je démissionne tant qu'il y a encore une chance. À la condition de ne jamais revenir. Bonne soirée à tous », a conclu İsmail Kartal.

Des défis immenses à venir : les chocs contre Aston Villa et le Real Madrid

Après les événements dramatiques de la 1ère journée, les deux clubs attendent des duels encore plus redoutables lors de la 2e journée (le 14 octobre) :

Fenerbahçe dans l'incertitude : Privée d'entraîneur, l'équipe turque devra affronter le 14 octobre le redoutable représentant de la Premier League, Aston Villa ;

La Roma vers le Santiago Bernabéu : Les protégés de Manuel Pellegrini passeront un test difficile le 14 octobre à Madrid contre le favori de la compétition, le Real Madrid ;

Recherche urgente à Istanbul : La direction de Fenerbahçe doit trouver rapidement un nouvel entraîneur et apaiser la pression psychologique au sein du club.

Selon vous, qu'est-ce qui a causé le départ immédiat d'İsmail Kartal avec la condition de « ne jamais revenir » : la pression excessive de la direction ou des conflits internes ? Fenerbahçe, sans entraîneur, pourra-t-il résister à Aston Villa le 14 octobre ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse de la démission choc du football turc avec vos amis et fans de football !