L'ascension fulgurante de Sindarov : le grand maître ouzbek sur le podium mondial des échecs

Hier encore, il luttait pour consolider sa place parmi les noms les plus forts des échecs mondiaux. Aujourd'hui, le nom de Javokhir Sindarov est enregistré comme le numéro 2 mondial au classement rapide en direct.

Le grand maître ouzbek a battu un autre adversaire redoutable, le Français Alireza Firouzja, lors de la Global Chess League. Cette victoire a non seulement donné un avantage décisif à son équipe, mais a également eu un impact significatif sur le classement rapide en direct de Sindarov.

En conséquence, notre compatriote +10,6 points Elo a gagné, portant son score à 2742,6 points et grimpant soudainement de quatre places. Seule la légende des échecs Magnus Carlsen le devance désormais.

Une partie, le destin d'une équipe

La partie contre Firouzja n'était pas un simple match de classement.

La victoire de Sindarov pour les Fyers American Gambits a été décisive. Alors que les autres échiquiers de l'équipe se terminaient par des nulles, c'est la victoire du grand maître ouzbek qui a assuré l'avantage global. L'Indian Express a également souligné ce résultat comme une étape importante dans la lutte des Gambits pour les premières places du tournoi.

C'est là que l'héroïsme de Sindarov s'est révélé : au moment crucial où l'équipe avait besoin d'une victoire, il a pris ses responsabilités.

Son chemin n'est pas facile

Pour Javokhir Sindarov, ce résultat n'est pas une explosion fortuite.

Le grand maître ouzbek de 20 ans rivalise récemment avec les meilleurs joueurs du monde. Dans la Global Chess League elle-même, il avait déjà remporté une victoire importante contre la légende des échecs Viswanathan Anand.

Le plus intéressant est que cette ascension se produit face aux adversaires les plus redoutables.

D'un côté, il bat des champions expérimentés comme Anand, et de l'autre, il dépasse les plus grandes stars des échecs modernes comme Firouzja.

Ce n'est plus une simple histoire de « jeune talent prometteur ».

Sindarov revendique sa place dans l'élite.

Saut au classement : 4 places en un instant

Après la victoire sur Firouzja, le classement rapide en direct de Sindarov 2742,6 points a été atteint.

Le top 5 du classement en direct à ce moment-là était le suivant :

Rang Joueur Classement rapide 1 Magnus Carlsen 2806,5 2 Javokhir Sindarov 2742,6 3 Ian Nepomniachtchi 2740,2 4 Hikaru Nakamura 2738,0 5 Alireza Firouzja 2736,8

Le résultat de +10,6 de Sindarov l'a fait monter de quatre places d'un coup. Ce chiffre a également été noté par des sources locales.

Cependant, les classements en direct peuvent changer rapidement en fonction des résultats des parties. Par exemple, sur la page mise à jour de 2700chess, Sindarov peut apparaître plus bas en raison d'autres résultats.

Par conséquent, la 2e place doit être comprise comme l'état du classement en direct juste après cette partie spécifique .

Même les meilleurs le reconnaissent

La progression de Sindarov ne passe pas inaperçue auprès des plus grandes stars mondiales.

Lors de sa rencontre avec Magnus Carlsen dans la Global Chess League, le grand maître ouzbek a opposé une résistance sérieuse au champion norvégien, obtenant un match nul.

Après cette partie, Carlsen a salué la compréhension positionnelle et le jeu de Sindarov. L'Indian Express a rapporté que Carlsen l'a décrit comme un joueur équilibré « sans faiblesses évidentes ».

Cette reconnaissance montre le niveau atteint par Sindarov.

Car ici, son jeu n'est pas évalué par un simple fan, mais par l'un des plus grands joueurs de l'histoire des échecs .

Le plus grand test pour Sindarov est encore à venir

Bien que les succès dans la Global Chess League soient une expérience psychologique et sportive majeure pour Javokhir, l'événement le plus important de la saison reste à venir.

Le grand maître ouzbek se prépare pour un match contre le champion du monde en titre, D. Gukesh. Ce duel est attendu avec une grande impatience dans le monde des échecs.

En ce sens, chaque victoire majeure de Sindarov dans la Global Chess League lui apporte non seulement des points au classement, mais aussi de la confiance et de l'expérience avant le championnat du monde .

Maintenant, il ne reste que Carlsen

La victoire d'hier de Sindarov l'a placé juste derrière Carlsen au classement.

Il reste encore un écart important : 2806,5 — 2742,6.

Mais il y a quelques jours, le paysage était différent. Sindarov était encore un joueur luttant pour les places d'honneur. Désormais, son nom est mentionné aux côtés de superstars comme Carlsen, Nepomniachtchi, Nakamura et Firouzja.

Ce n'est pas un résultat apparu du jour au lendemain.

C'est le résultat d'années de travail, de la capacité à ne pas perdre ses moyens sous pression et de l'absence de peur face aux adversaires les plus forts.

Pas une renaissance, mais une révélation

Si l'on peut qualifier l'ascension actuelle de Javokhir Sindarov de « renaissance », cela ne signifie pas qu'il avait disparu pour revenir, mais qu'il révèle son véritable potentiel à un nouveau niveau .

Partager la scène avec des noms comme Anand, Firouzja et Carlsen n'est plus une exception pour lui.

L'Ouzbek Javokhir Sindarov se dirige vers les plus hauts sommets des échecs mondiaux. Et sur son chemin, il ne reste désormais qu'un seul nom : Magnus Carlsen.