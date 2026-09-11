Star célèbre du Kazakhstan, invaincu dans la catégorie des poids welters de l'UFC, l'organisation de combat la plus prestigieuse au monde, connu des fans sous le nom de « Nomad », âgé de 31 ans, Shavkat Rakhmonov a attiré l'attention de tous avec une déclaration inattendue et sincère. Ayant disputé 19 combats dans l'octogone et terminé 18 d'entre eux avant la limite par KO ou soumission, le héros a révélé pour la première fois les détails de ses rencontres personnelles avec le numéro un de son pays, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Malgré sa grande renommée et l'attention portée au niveau de l'État, les paroles de ce combattant, qui n'a rien perdu de sa simplicité et de son humilité, ont conquis le cœur de millions de fans.

Alors, combien de fois Rakhmonov a-t-il rencontré le président, a-t-il demandé de l'aide au chef de l'État pour résoudre des problèmes personnels, et comment le chemin des salles d'entraînement modestes jusqu'au sommet de l'octogone a-t-il fait de lui un héros national ?

Triomphe et reconnaissance : Le bilan absolu du « Nomad » invaincu

Les statistiques de Shavkat Rakhmonov dans les arts martiaux mixtes modernes sont considérées comme un phénomène unique dans le sport mondial :

19 victoires en 19 combats : Ayant débuté sa carrière professionnelle en MMA en octobre 2014, le combattant n'a pas encore connu le goût de la défaite à ce jour ;

18 combats terminés avant la limite : Ne laissant pas ses adversaires atteindre la fin des rounds dans l'octogone, le « Nomad » a remporté 18 affrontements par KO pur et soumissions ;

Du titre M-1 Global à l'élite de l'UFC : Il a été champion M-1 Global chez les poids welters et, après avoir défendu son titre avec succès, il est devenu le principal prétendant au titre dans la ligue la plus puissante du monde.

« Comment tout a commencé ? » : Les années difficiles dans la sueur et la boue

Derrière le succès de Shavkat, aujourd'hui reconnu par des millions de personnes et applaudi par les chefs d'État, se cachent une immense résilience et une vie modeste :

Une volonté forgée dans l'adversité : Au début de sa carrière professionnelle, sans aucun soutien financier, il s'est entraîné dans des salles de sport ordinaires et est monté sur le ring en ne comptant que sur ses propres forces ;

Identité nationale et détermination : En incarnant l'esprit nomade, la résilience et les traditions guerrières de son peuple, il a porté haut le drapeau sur les arènes internationales ;

Le fruit d'un travail honnête : Chaque succès dans sa carrière a été obtenu non pas grâce à des relations ou des sponsors, mais au prix de centaines d'heures d'entraînement intense et de sacrifices.

Volonté inébranlable et tournant décisif : La rencontre avec le président et une leçon d'humilité

Rakhmonov ALF Global Dans une interview accordée à la chaîne YouTube, il a répondu à la question sur ses relations avec le chef de l'État avec une grande culture et humilité :

« Je le connais personnellement » : Le combattant a confirmé avoir rencontré personnellement le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, et l'avoir vu en tête-à-tête deux ou trois fois ;

Aucune demande ni intérêt personnel : À la question du journaliste « Le président vous a-t-il aidé à résoudre un problème ? », le combattant a ri et a répondu par un refus catégorique ;

La philosophie de compter sur ses propres forces : Le principe de ne pas utiliser ses connaissances avec des personnes haut placées et de surmonter ses problèmes par son propre travail plutôt que par le biais du chef de l'État a démontré une fois de plus son caractère d'homme véritable.

« Oui, oui, je le connais personnellement. Je l'ai vu deux ou trois fois. Le président m'a-t-il aidé à résoudre un problème ? Non, non, non (en riant). Nous n'en sommes pas encore là », a souligné Shavkat Rakhmonov.

Performance historique et fierté de toute une région

À 31 ans, au sommet des arts martiaux mixtes, la simplicité et la discipline exemplaire de Shavkat Rakhmonov sont un modèle pour la jeunesse d'Asie centrale. Il écrit son histoire non seulement comme une force invincible dans l'octogone, mais aussi comme un véritable héros dans la vie, qui croit en sa propre force et à la sueur de son front. Devant lui, le combat décisif pour la ceinture de l'UFC et de nouveaux jalons historiques l'attendent.

Selon vous, est-ce une véritable vertu masculine pour un athlète de rester humble au sommet de sa gloire et de ne pas utiliser ses relations avec les chefs d'État à des fins personnelles ? Croyez-vous que la série d'invincibilité de 19 victoires de Shavkat Rakhmonov se terminera bientôt par la ceinture de l'UFC ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cet article, qui reflète la philosophie de vie du « Nomad », avec vos amis et les fans de MMA !