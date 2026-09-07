Le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua est sur le point de se concrétiser

Le super-combat le plus attendu de l'histoire de la boxe britannique et mondiale chez les poids lourds — Tyson Fury et Anthony Joshua est enfin sur le point de se réaliser. Le « Gypsy King » Tyson Fury a révélé que le rôle de Dana White, patron de l'UFC et de Zuffa Boxing, a été déterminant dans l'organisation de ce choc historique et dans la signature d'un contrat exclusif avec le géant du streaming Netflix. Dans le même temps, il a vivement critiqué Eddie Hearn, le promoteur de Joshua, l'avertissant que ses manigances pourraient faire échouer les négociations une fois de plus.

L'intervention de Dana White et l'accord avec Netflix

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Tyson Fury a salué les talents diplomatiques de White :

Partenariat avec Netflix : Dana White a résolu un problème qui durait depuis des années dans le monde de la boxe, parvenant à un accord pour diffuser le combat en direct dans le monde entier via la plateforme Netflix ;

« Eddie Hearn est un petit envieux » : Fury a sévèrement critiqué le promoteur de son adversaire : « Un grand merci à Dana White pour avoir organisé ce combat et mené le travail à terme. Eddie Hearn est un petit envieux qui n'a pas le courage d'admettre qu'il n'a rien à voir là-dedans. Je reconnais que quelqu'un d'autre a réussi là où ils ont échoué pendant des années », a déclaré Fury ;

Absence de confirmation officielle : Cependant, le boxeur a précisé que le combat n'est pas encore officiellement confirmé à 100 % : « Ces lâches continuent de fuir, et Eddie continue de raconter des bêtises », a-t-il ajouté.

Déménagement de Londres à New York et litige fiscal

Les négociations sur le combat s'étaient tendues en raison d'un changement géographique :

Changement pour le public américain : Afin que la diffusion du combat corresponde au prime-time le plus favorable pour les téléspectateurs américains, il a été exigé de le déplacer de Londres à New York ;

Les exigences supplémentaires de Hearn : Eddie Hearn, qui défend les intérêts de Joshua, a commencé à exiger une augmentation significative de la bourse garantie du boxeur en raison des taxes supplémentaires aux États-Unis ;

Préparation pour Wembley : Il est intéressant de noter que Anthony Joshualui-même a souligné à plusieurs reprises qu'il était prêt à combattre au stade de Wembley, d'une capacité de 90 000 places à Londres, sans aucune condition financière ou autre.

Dernier ultimatum de Frank Warren : tout sera décidé lundi

Les prolongations dans les négociations ont épuisé la patience de l'équipe de Fury :

Expiration du délai : L'ultimatum ferme posé par Frank Warren, promoteur officiel de Tyson Fury, à l'équipe de Joshua et Eddie Hearn expire ce lundi ;

Le 20 novembre ne sera pas annulé : Si le camp Joshua ne signe pas le contrat dans les délais impartis, Fury commencera immédiatement à chercher un nouvel adversaire ;

Soirée à New York : Quoi qu'il arrive, il est fermement établi que Tyson Fury montera sur le ring le 20 novembre à New York.

Selon vous, Eddie Hearn et Anthony Joshua accepteront-ils l'ultimatum de lundi pour signer l'accord du combat de l'année, ou ce méga-combat échouera-t-il à nouveau ? Si le choc a lieu le 20 novembre à New York, en qui auriez-vous confiance pour la victoire : Fury ou Joshua ? Laissez vos avis dans les commentaires !