McGregor accuse l'arbitre après son combat contre Holloway : le plus grand retour de l'histoire du sport est-il possible ?

Une nouvelle tempête entoure Conor McGregor, la star la plus controversée du monde des arts martiaux mixtes et ancien champion de l'UFC dans deux catégories de poids. Après une longue période de silence, la superstar irlandaise, qui a dû quitter l'octogone prématurément lors de son combat revanche tant attendu contre l'Américain Max Holloway, détenteur du titre "BMF", à cause d'une grave blessure au genou survenue dès les premières secondes, a fait une déclaration explosive. Dans une interview exclusive accordée à MAC Energy, McGregor a déversé sa frustration, accusant l'arbitre Mark Beltran de précipitation et Holloway d'avoir tenté d'arrêter le combat artificiellement.

Actuellement en pleine phase de récupération après une opération chirurgicale, Conor a affirmé qu'il n'avait aucune intention d'abandonner. Au contraire, il exige une trilogie contre Max Holloway lors de l'International Fight Week à Las Vegas pour réaliser le plus grand retour de l'histoire du sport. Que s'est-il réellement passé lors de ces secondes fatidiques, pourquoi Conor McGregor est-il furieux contre les actions de son adversaire, et le combattant de 38 ans peut-il vraiment revenir dans l'octogone à une vitesse record ?

« Tu as supplié l'arbitre ! » : L'attaque virulente de McGregor contre Holloway et l'arbitre

La star irlandaise a révélé les moments dramatiques de l'arrêt du combat :

« Je n'ai pas demandé l'arrêt » : Conor a fermement déclaré que l'initiative d'arrêter le combat ne venait pas de lui : « Je vous le dis, je n'ai pas demandé à arrêter le combat. Je n'ai pas exigé son arrêt ! » ;

L'appel de Holloway à l'arbitre : McGregor a affirmé que son adversaire avait profité de sa blessure : « Je me bats contre toi, et toi, tu regardes l'arbitre en suppliant : “Arbitre ! Arrête le combat ! Qui arrête le combat ? N'arrête pas ! Termine le combat !” Tu demandais l'arrêt du combat. Pourtant, il venait tout juste de commencer ! » ;

Soif de vengeance : « Mais tout va bien. Nous ferons notre travail, nous continuerons sur notre lancée et nous nous vengerons. Je veux ma revanche et c'est précisément ce sentiment qui me pousse à avancer », a déclaré le combattant irlandais avec véhémence.

« Le plus grand retour de l'histoire du sport » : Le plan pour la grande revanche à Las Vegas

L'ancien double champion ne voit son avenir qu'à travers l'octogone :

L'objectif : une trilogie avec Holloway : McGregor, qui reprend des forces après son opération, a officiellement confirmé son intention de régler ses comptes avec Max Holloway lors de la traditionnelle « International Fight Week » qui se tiendra l'été prochain à Las Vegas ;

Motivation mentale : « J'ai ce chemin devant moi et une mission claire. Je veux réaliser le plus grand retour de l'histoire du sport », a-t-il déclaré ;

La confrontation attendue par les fans : Le premier combat, remporté par Conor aux points en 2013, et le second, interrompu à cause d'une blessure, garantissent l'une des trilogies les plus coûteuses et médiatisées de l'histoire de l'UFC.

Jours sans béquilles et délai record : Les médecins sont stupéfaits

Le processus de rééducation de Conor est bien plus avancé que prévu :

Récupération anticipée : « Je suis déjà en avance sur le calendrier. Le gonflement de la jambe a complètement disparu. Cela fait deux ou trois semaines que j'ai mis mes béquilles de côté », a confié McGregor à propos de son état ;

L'expérience d'il y a 10 ans : Le combattant a rappelé qu'il n'en était pas à sa première blessure grave au genou (ligament croisé) : « J'ai déjà eu une blessure similaire il y a environ dix ans (en 2013, lors du combat contre ce même Holloway). Grâce à la médecine moderne et aux méthodes de récupération actuelles, le processus est beaucoup plus rapide » ;

Délai de 9 à 12 mois : « La dernière fois, j'ai récupéré en neuf mois et je suis revenu avec succès à la compétition. Donc, neuf à douze mois, c'est une période tout à fait suffisante », a conclu « The Notorious ».

La fougue de McGregor après sa blessure au genou et ses accusations virulentes envers Holloway indiquent que la revanche la plus explosive de 2027 est déjà en préparation dans le monde de l'UFC.

Selon vous, l'arbitre Mark Beltran s'est-il vraiment précipité pour arrêter le combat après la blessure de Conor McGregor, ou a-t-il pris la bonne décision pour préserver la santé du combattant ? Conor, 38 ans, pourra-t-il vaincre Max Holloway lors de la revanche l'été prochain et réaliser le « plus grand retour de l'histoire » ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette nouvelle fracassante du monde du MMA avec tous les fans de l'UFC et vos amis !