Les voitures de police peuvent reconnaître les visages en mouvement : comment fonctionne cette technologie

Les voitures de patrouille sont équipées de caméras rotatives à 360 degrés dotées de la reconnaissance faciale. Le nouveau système peut analyser les personnes autour du véhicule en mouvement en temps réel et comparer les visages détectés avec la base de données des personnes recherchées.

Cette technologie peut considérablement transformer les capacités des forces de l'ordre à identifier les individus recherchés.

Auparavant, un agent devait se fier à son observation ou aux documents, mais la nouvelle technologie aide à identifier automatiquement une correspondance potentielle via l'image de la caméra.

La voiture de patrouille n'est plus un simple véhicule de surveillance

Lorsque la voiture de patrouille est en mouvement, les personnes dans les rues, les allées et autres lieux environnants peuvent être capturées par l'objectif de la caméra.

La caméra rotative à 360 degrés permet de surveiller une vaste zone autour du véhicule.

Le système peut analyser automatiquement les visages sur l'image et les comparer avec la base de données existante.

Ainsi, pendant que la voiture de patrouille circule dans une zone donnée, elle devient un point de surveillance mobile aidant à identifier une personne recherchée .

Que change la caméra à 360 degrés ?

Une caméra classique ne peut montrer qu'une direction spécifique.

La caméra à 360 degrés élargit considérablement l'angle de surveillance.

Cela permet à la voiture de patrouille, lorsqu'elle est en mouvement :

de couvrir les images à l'avant et à l'arrière du véhicule ;

sur les côtés ;

aux intersections ;

dans les zones piétonnes

.

L'aspect le plus important est que la caméra ne reste pas fixée sur un seul point. Elle se déplace avec le véhicule.

Comment fonctionne le système de reconnaissance faciale ?

Le processus technologique peut être divisé en plusieurs étapes.

1. La caméra capture l'image.

Pendant que le véhicule se déplace, la caméra filme l'environnement.

2. Le système isole le visage humain.

Le logiciel distingue les visages humains des autres objets dans la vidéo.

3. Les caractéristiques numériques du visage sont analysées.

Le système représente l'image du visage sur la base de paramètres numériques spécifiques.

4. Comparaison avec la base de données.

Les données obtenues peuvent être comparées avec la base de données des personnes recherchées.

5. Si une correspondance est trouvée, un signal est envoyé à l'agent.

Ensuite, l'identification de la personne et les mesures légales appropriées sont effectuées par l'humain.

Par conséquent, la fonction de la technologie n'est pas de prendre une décision finale à la place de l'humain, mais d'accélérer le processus de recherche de la personne concernée .

Le plus grand avantage est le temps

Une personne recherchée peut ne pas rester longtemps au même endroit.

Elle peut passer d'une rue à une autre zone.

La voiture de patrouille est en mouvement constant dans les rues de la ville.

C'est pourquoi la combinaison de la caméra et du système de reconnaissance faciale peut offrir un avantage temporel crucial dans le processus de recherche.

Par exemple, si une personne passe devant la voiture de patrouille, même si l'agent ne l'a pas reconnue au préalable, le système peut marquer automatiquement une correspondance potentielle.

Mais cela ne signifie pas que « la caméra reconnaît tout le monde avec précision »

Bien que la technologie de reconnaissance faciale ait de grandes capacités, il n'est pas correct de l'imaginer comme un système infaillible.

La qualité de l'image, le niveau d'éclairage, l'angle du visage, le mouvement de la personne, la distance et d'autres facteurs peuvent influencer le résultat de la reconnaissance.

C'est pourquoi une correspondance détectée automatiquement ne peut être acceptée comme preuve finale ou preuve de culpabilité .

Le signal du système peut servir de base à l'agent pour entamer une vérification, mais la décision finale doit être prise selon la procédure légale établie.

Comment la technologie aide-t-elle à améliorer la sécurité ?

L'un des principaux objectifs du nouveau système est d'identifier plus rapidement les personnes recherchées.

C'est particulièrement important dans les grandes villes.

Car dans les lieux à forte affluence, il est pratiquement impossible pour un policier de vérifier visuellement chaque personne.

Le système automatisé peut analyser les visages dans le champ de vision de la caméra et trier les correspondances potentielles.

En conséquence, l'attention de l'agent peut ne pas être portée sur toute la rue, mais sur le cas spécifique signalé par le système .

Un autre aspect important de la technologie est la sécurité des données

À mesure que les systèmes de reconnaissance faciale se généralisent, la question de la protection des données personnelles devient également urgente.

Car il ne s'agit pas de simple vidéosurveillance, mais de la possibilité d'utiliser les caractéristiques biométriques d'une personne.

C'est pourquoi, lors de l'utilisation d'une telle technologie :

qui stocke les données ;

combien de temps elles sont conservées ;

qui peut les utiliser ;

comment les données sont protégées ;

quelle procédure est appliquée en cas d'identification erronée

sont des questions d'une importance capitale.

Quelle que soit la puissance de la technologie, son efficacité doit être garantie par des règles juridiques claires et des mécanismes de contrôle .

La transformation numérique progresse dans le service de patrouille

L'intégration de caméras à 360 degrés et de la technologie de reconnaissance faciale dans les voitures de patrouille montre que l'utilisation des technologies numériques par les forces de l'ordre s'étend.

Avec cette approche, la voiture de police n'est pas seulement un moyen de transport pour déplacer les agents d'un point à un autre.

Elle devient une plateforme technologique mobile connectée à une caméra, un logiciel d'analyse et une base de données .

Le plus grand changement est invisible

L'aspect le plus important de la technologie n'est pas la caméra elle-même.

Le changement principal est le passage du processus de recherche basé sur la mémoire humaine et l'observation visuelle à une analyse automatique basée sur les données.

La voiture de patrouille circule dans les rues.

La caméra surveille les environs.

Le logiciel analyse les images.

La comparaison avec la base de données est effectuée.

Si une correspondance potentielle apparaît, un signal est envoyé à l'agent.

Ainsi, un processus composé de plusieurs étapes peut être réalisé en peu de temps.

C'est-à-dire qu'à l'avenir, la voiture de patrouille ne se contentera pas de surveiller la rue, elle analysera en temps réel un grand volume de données visuelles.

Cela montre que le rôle de la technologie dans le système de maintien de l'ordre ne cesse de croître.

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