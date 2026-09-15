Islom Ismoilov s'exprime sur la victoire dramatique de Neftchi lors de la 1ère journée de l'AFC Champions League Elite

La victoire importante 1-0 contre le club irakien d'Air Force lors de la 1ère journée de la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Asie, l'AFC Champions League Elite, a apporté une grande joie aux fans de football ouzbek. Après la fin de la rencontre, l'entraîneur principal du club de Ferghana, Neftchi, Islom Ismoilov a participé à la conférence de presse officielle et a répondu de manière détaillée et ouverte aux questions des journalistes sur les détails du match intense et sur la situation complexe au sein de l'équipe. Le spécialiste a d'abord félicité tous les habitants de Ferghana et nos compatriotes qui ont soutenu l'équipe pour ce début important.

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur a analysé en profondeur les actions de la nouvelle recrue brésilienne Yan Medeiros Sasse, qui a suscité le mécontentement des supporters, la vague incessante de blessures dans l'équipe, le retour sur le terrain du milieu de terrain vedette Jamshid Iskanderov et sa philosophie de football offensif. Pourquoi Islom Ismoilov a-t-il souligné que « la possession de balle ne nous apporte rien », quel risque majeur le staff technique a-t-il pris pendant le match et comment le calendrier chargé des joueurs de Ferghana sera-t-il géré ?

« Nous n'avions pas d'autre choix » : Risque majeur et prix de la victoire

L'entraîneur principal a révélé les raisons pour lesquelles les premiers pas sur la scène asiatique ont été difficiles :

« Il n'y a pas d'équipes faciles en ACL Elite » : « Avant le match, beaucoup auraient pu dire que Neftchi gagnerait facilement ou avec un gros score. Mais l'AFC Champions League est une compétition de haut niveau où personne n'a de victoire garantie », a déclaré Islom Ismoilov ;

Double pression et risque : Au fil du temps, l'incapacité à concrétiser les occasions a exercé une double pression sur les joueurs, augmentant le nombre d'erreurs. C'est pourquoi les entraîneurs sont passés à une tactique à deux attaquants et ont testé plusieurs schémas : « Oui, c'était un gros risque, mais nous n'avions pas d'autre choix » ;

Le plus important, c'est le résultat : Le coach a évalué le fait que le match se soit terminé par une victoire comme le plus grand succès : « Dieu merci, tout s'est terminé par une victoire comme nous le souhaitions. Le plus important, c'est la victoire. Le reste ne nous intéresse pas ».

Sasse, critiqué par les fans, et la santé d'Iskanderov

Problèmes d'effectif et processus d'adaptation des nouveaux joueurs :

Pourquoi Sasse a besoin de temps : En évoquant les actions du Brésilien Yan Medeiros Sasse, l'entraîneur a souligné que le joueur n'avait joué aucun match officiel depuis la Coupe du Monde, qu'il n'était à Ferghana que depuis une semaine et qu'il avait été titularisé en ACL Elite après seulement 2 entraînements. De plus, il n'a jamais joué en Asie (il a évolué au Brésil et en Tunisie) ;

Décision tactique forcée : En réalité, Sasse devait jouer une mi-temps, mais après la rechute de la blessure d'Abror Ismoilov, il a fallu maintenir le Brésilien sur le terrain en seconde période ;

Le seul moyen de retrouver la forme : Comme les nouveaux joueurs ne sont inscrits que pour l'ACL Elite, il n'y a pas d'autre choix que de les remettre en forme par le biais de ces matchs officiels ;

Jamshid Iskanderov sera de retour dans les prochains jours : Répondant aux inquiétudes concernant la santé du milieu de terrain vedette, Ismoilov a annoncé que les médecins travaillaient selon un programme spécifique et qu'Iskanderov devrait rejoindre l'équipe dans les prochains jours.

« La possession de balle ne donne rien » : Philosophie de football offensif et trêve internationale

Analyse de la tactique de l'équipe et du calendrier chargé à venir :

Vitesse dans la transition défense-attaque : L'aspect principal dont l'entraîneur n'est pas pleinement satisfait est le manque de vitesse dans la transition de la défense vers l'attaque ;

« Celui qui ne joue pas vers l'avant ne fait pas d'erreurs » : Ismoilov a répondu aux critiques des fans sur les erreurs : « Quelqu'un peut faire 300-400 passes et tirer une fois au but. Pour nous, l'important est d'atteindre rapidement la surface de réparation adverse et de créer des occasions. Quand vous jouez vers l'avant, il y a toujours des erreurs. Seul celui qui joue en arrière ou sur les côtés ne fait pas d'erreurs » ;

La trêve internationale, un grand soulagement : En raison du calendrier chargé de la Super League, de la Coupe d'Ouzbékistan et de l'ACL Elite, les joueurs n'ont pas le temps de récupérer. L'entraîneur a fait savoir qu'il attendait avec impatience la trêve internationale pour organiser des matchs amicaux afin de remettre les blessés sur pied.

Le club de Ferghana a démontré son caractère combatif sur la scène asiatique grâce à cette victoire difficile et nerveuse, et l'équipe s'attend à des batailles encore plus intenses.

Selon vous, la philosophie d'Islom Ismoilov selon laquelle « le football offensif direct est plus important que la possession de balle » pourra-t-elle apporter à Neftchi les résultats escomptés lors des prochains matchs de l'ACL ? Dans quelle mesure l'intégration du Brésilien Sasse et le retour de Jamshid Iskanderov renforceront-ils le jeu ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse exclusive de la conférence de presse, qui révèle les vérités derrière la victoire historique de Neftchi, avec tous les fans de Ferghana et du football ouzbek !