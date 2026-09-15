Khamzat Chimaev fait ses pronostics pour trois grands combats de championnat

Alors que la ligue d'arts martiaux la plus prestigieuse au monde, l'UFC, s'apprête à organiser ses prochains événements numérotés, l'une des stars les plus redoutables de l'octogone, Khamzat « Borz » Chimaev, qui représente désormais les Émirats arabes unis, a attiré l'attention des fans avec des analyses audacieuses et inattendues. Dans une interview exclusive et franche accordée au célèbre blogueur Adam Zubarayev, Chimaev a détaillé trois confrontations majeures à venir : le test d'Arman Tsarukyan face à Mauricio Ruffy, le combat pour le titre de Movsar Evloev contre Alexander Volkanovski, ainsi que la trilogie historique entre Petr Yan et Merab Dvalishvili sur laquelle il s'est longuement exprimé.

En particulier, ses propos sur la victoire avant la limite de l'invaincu Movsar Evloev face à l'ancienne et actuelle légende Alexander Volkanovski lors de l'UFC 333 à Abu Dhabi le 24 octobre ont suscité une véritable vague de débats dans le monde du MMA. Pourquoi Chimaev est-il convaincu à 100 % de la victoire de Tsarukyan, comment le plan pour la première ceinture de l'histoire de l'Ingouchie se réalisera-t-il, et pourquoi « Borz » n'a-t-il pas pu désigner de favori dans le combat entre Petr Yan et Merab Dvalishvili ?

« Une grande différence au sol » : comment Tsarukyan battra-t-il Ruffy ?

Analyse du combat principal de l'UFC 331 qui aura lieu le 19 septembre à Los Angeles :

Évaluation du puncheur brésilien : « Ruffy est un combattant de haut niveau, un adversaire vraiment solide et l'un des strikers les plus dangereux de l'UFC aujourd'hui », a déclaré Chimaev en signe de respect envers son adversaire ;

Qualité en striking et en lutte : Khamzat souligne que si Arman Tsarukyan ne se limite pas au combat debout et utilise également sa lutte et son grappling, il ne rencontrera aucune difficulté ;

Différence de niveau : « Le niveau de lutte libre et de grappling d'Arman et de Ruffy appartient à des planètes totalement différentes. Ruffy est très fort debout, mais Arman n'est pas en reste, il se sent aussi à l'aise dans ce domaine », a-t-il ajouté.

« C'est l'heure de Movsar » : le plan pour ravir la ceinture à Volkanovski

Le choc historique dans la catégorie poids plumes qui aura lieu le 24 octobre à Abu Dhabi (UFC 333) :

La fougue de la jeunesse face à une légende expérimentée : « Volkanovski n'est pas un adversaire facile, c'est un combattant très expérimenté et fort. Il a disputé de nombreux combats de championnat de cinq rounds au cours de sa carrière », a souligné Khamzat à propos du statut du champion australien ;

Faim et immense motivation : Chimaev a rappelé qu'Evloev est actuellement au sommet de sa forme : « Je pense que l'heure de Movsar est arrivée. Il a très faim et attend ce moment depuis des années. Je sais très bien ce qu'on ressent lors d'un premier combat pour le titre : c'est une motivation totalement différente et l'opportunité d'écrire l'histoire de son peuple » ;

Troisième étape de championnat à travers le Caucase : « Il y a eu des champions UFC au Daghestan, nous avons vu des titres en Tchétchénie. Maintenant, c'est au tour de l'Ingouchie ! », a déclaré Chimaev ;

Exigence de victoire avant la limite : Souhaitant bonne chance à Evloev, Khamzat a insisté sur le fait que le championnat doit être remporté par KO ou soumission : « On peut atteindre le titre sans victoires avant la limite, mais dans un combat pour la ceinture, il est impératif de terminer l'adversaire ! ».

Trilogie à 1:1 : l'intrigue entre Petr Yan et Merab Dvalishvili

Dans l'analyse du deuxième combat important de la soirée UFC 333, Chimaev a hésité :

Point final historique : Le score entre les deux stars est actuellement de 1:1, et le combat à Abu Dhabi mettra un terme définitif à leur rivalité ;

Choc des styles : « Pour être honnête, je ne suis pas cette catégorie de près et je n'ai pas vu tous leurs combats. Mais en termes de style, les mouvements de Petr Yan dans l'octogone me plaisent davantage. Il est très rapide, agile, précis et combat avec élégance », a déclaré Chimaev ;

Le caractère d'acier de Merab : « Merab, quant à lui, est un gars incroyablement résistant avec un caractère d'acier. C'est pourquoi il est très difficile de dire qui l'emportera, je ne peux pas choisir de favori », a conclu « Borz ».

Khamzat Chimaeva partagé ces analyses avant les grands tournois d'automne, laissant présager des scénarios inattendus et des confrontations intenses.

Selon vous, Movsar Evloev pourra-t-il franchir l'obstacle Alexander Volkanovski le 24 octobre à Abu Dhabi et devenir le premier champion UFC de l'histoire de l'Ingouchie ? Qui aura le dernier mot dans la trilogie entre Petr Yan et Merab Dvalishvili ? Partagez vos analyses et opinions dans les commentaires et partagez cet article important, qui regroupe les pronostics les plus brûlants du monde du MMA, avec tous les passionnés de sports de combat et vos proches !