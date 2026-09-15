OpenAI acquiert Glass Imaging pour 300 millions de dollars

OpenAI, leader dans le domaine de l'IA, a acquis la startup Glass Imaging, spécialisée dans les technologies de caméra pour smartphones, pour plus de 300 millions de dollars. Cette nouvelle, rapportée par The Wall Street Journal, suscite de vives discussions dans le secteur technologique, car cet accord témoigne de l'entrée active des créateurs de ChatGPT sur le marché du matériel. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Fondée en 2019 à Los Altos, en Californie, Glass Imaging avait réussi à lever près de 30 millions de dollars auprès d'investisseurs. L'entreprise a été créée par d'anciens ingénieurs d'Apple, Ziv Attar et Tom Bishop, qui ont dirigé l'équipe ayant développé la célèbre fonction Portrait Mode sur les appareils iPhone.

Améliorer les capacités des caméras grâce à l'IA

Cette expertise est au cœur des activités de Glass Imaging. Les spécialistes de la startup travaillent à surmonter les limitations physiques et optiques des caméras de smartphones grâce à l'IA. Selon Ixbt.com, l'entreprise ne se limite pas au traitement des images après leur capture.

Les réseaux neuronaux de Glass Imaging analysent en profondeur le système de caméra d'un modèle de smartphone spécifique. Le résultat est la possibilité d'obtenir des images de haute qualité instantanément, sans nécessiter de traitement supplémentaire. Cette approche devrait propulser la photographie mobile vers un nouveau niveau.

OpenAI et la stratégie des nouveaux appareils

Pour l'instant, OpenAI s'abstient de tout commentaire officiel sur cette acquisition. Cependant, des rumeurs circulaient selon lesquelles les créateurs de ChatGPT travailleraient sur leurs propres appareils matériels, notamment des smartphones, des écouteurs et des compagnons basés sur l'IA.

Rappelons qu'en 2025, il a été révélé que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, et le designer légendaire d'Apple, Jony Ive, travaillaient ensemble sur une startup d'appareils appelée io. À l'époque, il avait été rapporté qu'OpenAI avait acquis l'entreprise de Jony Ive pour 6,5 milliards de dollars. L'achat de Glass Imaging est considéré comme la suite logique de cette stratégie matérielle mondiale.