Merab Dvalishvili fait une déclaration fracassante sur la défaite de son rival

Dans la catégorie poids coq de l'UFC, la ligue d'arts martiaux la plus prestigieuse au monde, l'intrigue pour le titre a atteint de nouveaux sommets après des KO inattendus et des déclarations retentissantes. Lors du combat principal de l'UFC Fight Night à Shanghai, le candidat invaincu russe Umar Nurmagomedov a affronté la star locale Song Yadong et a subi la première défaite lourde et prématurée de sa carrière par KO technique au 2e round. Malgré une animosité personnelle et des tensions sérieuses avec Umar, l'ancien champion de la division, le Géorgien « The Machine » Merab Dvalishvili a révélé qu'il n'était pas du tout heureux de voir son rival tomber de cette manière. Dans une interview exclusive accordée à UFC on Paramount, Merab a souligné qu'il ne souhaitait un tel KO à aucun combattant, tout en reconnaissant une vérité froide : Song Yadong a apporté un nouveau souffle à la division et est devenu le principal prétendant au titre.

Parallèlement, la star géorgienne a exprimé sa volonté de remporter la trilogie historique contre le champion en titre Petr Yan lors de l'UFC 333 à Abu Dhabi le 24 octobre, et de défendre son titre contre Song Yadong. Pourquoi Dvalishvili n'a-t-il pas savouré le KO d'Umar, quelle tactique prépare-t-il avant le règlement de comptes final avec Petr Yan et comment le rapport de force dans la catégorie a-t-il changé ?

« Je ne souhaite cela à personne » : l'aveu sincère de Merab sur Umar Nurmagomedov est touchant

L'attitude sportive du champion géorgien, au-dessus de l'animosité personnelle :

Le KO choc à Shanghai : « La performance de Song Yadong a été très impressionnante. J'ai toujours su que ce gars était dangereux », a déclaré Merab en évaluant ce dénouement inattendu ;

L'humanité au-dessus de l'animosité : « Quand j'ai vu Umar perdre, je n'étais pas du tout content. Je ne souhaite à personne la défaite ou un KO aussi dur. Je ne me suis pas réjoui, mais je suis très heureux pour Song, car il est désormais le nouveau prétendant », a souligné Dvalishvili ;

Un coup dur pour les plans de la famille Nurmagomedov : La défaite d'Umar retarde sa course directe au titre et bouleverse complètement le haut du classement.

UFC 333 : La trilogie historique à Abu Dhabi et l'obstacle Petr Yan

Merab Dvalishvili est déterminé à reconquérir le trône des poids coq :

24 octobre — Le combat décisif à Abu Dhabi : Lors de la soirée UFC 333 qui se tiendra à l'Etihad Arena aux EAU, Merab Dvalishvili affrontera le champion russe Petr Yan dans le combat final et décisif de leur trilogie ;

Une confrontation à 1:1 : L'historique des combats entre les deux stars est pour l'instant à égalité — lors du premier duel, Merab l'avait emporté grâce à son rythme et ses takedowns, tandis que l'année dernière, Petr Yan a pris sa revanche et a récupéré la ceinture ;

Ambition de reconquête : Dvalishvili affirme avoir tiré les leçons de toutes ses erreurs et qu'il ne combattra que pour la victoire à Abu Dhabi, promettant de ramener la ceinture dorée en Géorgie.

« C'est du sang neuf ! » : Le plan pour un futur combat de championnat contre Song Yadong

Analyse des étapes après avoir surmonté l'obstacle Petr Yan :

Un nouvel adversaire, un nouveau défi : « C'est du sang neuf, je ne l'ai jamais affronté. Il m'intéresse beaucoup car il possède une véritable puissance de KO capable d'endormir l'adversaire d'un seul coup », a déclaré Merab ;

Le prochain prétendant au titre : « Si Dieu le veut, je battrai d'abord Petr. Je pense qu'ensuite, Song Yadong sera mon prochain adversaire, car nous ne nous sommes pas encore rencontrés dans l'octogone », a conclu la star géorgienne ;

Une nouvelle ère dans la division : Le KO éclatant de Song Yadong sur Umar a ouvert une nouvelle page, intense et inédite, dans la catégorie des poids coq.

Le sort du combat entre les deux géants, Petr Yan et Merab Dvalishvili, déterminera non seulement le nom du champion, mais aussi qui sera le prochain adversaire du puissant puncheur chinois Song Yadong.

Selon vous, qui remportera l'UFC 333 le 24 octobre à Abu Dhabi : le champion en titre Petr Yan ou le revanchard Merab Dvalishvili ? La puissance de frappe de Song Yadong est-elle un danger réel pour tout champion de la catégorie ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cet article brûlant du monde du MMA avec tous vos amis fans d'arts martiaux !