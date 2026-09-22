Hilola Sobirova remporte la médaille d'argent aux Jeux asiatiques

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Hilola Sobirova remporte la médaille d'argent aux Jeux asiatiques

Hilola Sobirova a offert une nouvelle médaille à la délégation ouzbèke lors des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Engagée dans la catégorie des -60 kg en MMA traditionnel, l'athlète a atteint la finale et a terminé la compétition avec une médaille d'argent.

Au Japon, lors des XXe Jeux asiatiques d'été, les athlètes ouzbeks continuent de lutter pour les médailles.

Les représentants de l'Ouzbékistan démontrent également leur potentiel en arts martiaux mixtes. Cette fois, c'est Hilola Sobirova qui a décroché une récompense.

L'athlète ouzbèke a atteint la finale dans la catégorie -60 kgen MMA traditionnel féminin, devenant vice-championne des Jeux asiatiques.

Comment Hilola Sobirova a-t-elle atteint la finale ?

Sobirova a réalisé un parcours solide jusqu'au combat décisif.

En demi-finale, l'athlète ouzbèke a affronté la représentante cambodgienne Cheng Dalin. Sobirova a maintenu sa domination sur les deux rounds pour se qualifier pour la finale.

Ce résultat a permis à la représentante de l'Ouzbékistan de concourir pour la médaille d'or en MMA traditionnel aux Jeux asiatiques.

En finale, elle a été opposée à la Singapourienne Xun Teo. Le CNA, citant le Comité olympique de Singapour, avait déjà identifié le duel entre Teo et Sobirova comme le combat décisif pour l'or dans la catégorie des -60 kg.

La représentante de Singapour s'est imposée en finale

Lors du combat décisif pour la médaille d'or, Hilola Sobirova a affronté la Singapourienne Xun Teo.

Finalement, l'athlète singapourienne a remporté la victoire et la médaille d'or. Sobirova a terminé la compétition à la deuxième place.

Ainsi, la représentante de l'Ouzbékistan est devenue médaillée d'argent des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Selon le classement de l'Asian Mixed Martial Arts Association, le résultat de Sobirova à Aichi-Nagoya 2026 correspond à une deuxième place en MMA traditionnel, catégorie féminine -60 kg.

Un résultat important pour le MMA ouzbek

La médaille d'argent de Hilola Sobirova est remarquable à plus d'un titre.

Le MMA a été pour la première fois inscrit au programme des Jeux asiatiques. L'Ouzbékistan participe à cette discipline avec plusieurs athlètes.

La qualification de Sobirova pour la finale a montré que l'Ouzbékistan a lutté pour une médaille dès sa première participation à ce sport aux Jeux asiatiques.

Son parcours ne s'est pas arrêté en demi-finale ; au contraire, l'athlète a atteint le combat décisif pour l'or.

À Aichi-Nagoya, une nouvelle récompense pour l'Ouzbékistan

La médaille d'argent de Hilola Sobirova s'ajoute au tableau des médailles de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Parmi les athlètes représentant l'Ouzbékistan en MMA, on retrouve Firdavs Atamurodov et Nodirbek Shavkatov. Selon les données du Comité olympique, Firdavs Atamuratov (-60 kg) et Husniddin Nasriddinov (-65 kg) concourent chez les hommes, tandis que Mushtariybonu Omonkeldiyeva (-60 kg) et Nodirbek Shavkatov (-71 kg) représentent les femmes.

Parallèlement, les représentants ouzbeks continuent de lutter pour des médailles dans d'autres disciplines sportives.

Hilola Sobirova, en atteignant la finale des combats historiques de MMA à Aichi-Nagoya, a ajouté une nouvelle médaille d'argent au compteur de l'Ouzbékistan. Elle est montée sur le podium en tant que vice-championne des Jeux asiatiques dans la catégorie des -60 kg.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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