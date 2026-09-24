La cinquième journée de compétition, le 24 septembre, lors des XXe Jeux asiatiques d'été organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, est entrée dans l'histoire du sport ouzbek comme une véritable « journée d'or et de records ». Les représentants de notre délégation nationale ont réalisé un résultat fantastique en une seule journée, ajoutant à notre trésor pas moins de 5 médailles d'or, 8 d'argent et 3 de bronze — soit un total de 16 médailles à notre palmarès ! Cette vague de victoires sans précédent a commencé par les sports nautiques et s'est étendue aux arènes de gymnastique, aux stands de tir, aux pistes d'escrime et aux secteurs d'athlétisme.

Notamment, Shohsanam Sherzodova (canoë) et le duo Nurmatov/Safaraliyev (aviron) ont fait preuve d'une hégémonie absolue sur l'eau, tandis que Vladimir Svechnikov a brisé une pause de 32 ans en tir sportif avec un record de la compétition. Otkirbek Juraev est devenu le roi de l'Asie au cheval d'arçons avec 14,733 points, et Sharifa Davronova a battu son record personnel au triple saut pour devenir double championne continentale. Ainsi, à l'issue de cette cinquième journée, le nombre total de médailles de la délégation ouzbèke a atteint 6 médailles d'or, 12 d'argent et 8 de bronze (soit 26 médailles au total) au total.

Alors, quel est le secret de la réussite révolutionnaire des écoles de sport derrière ces 16 médailles en une journée, quelles disciplines ont assuré ce leadership absolu et quel saut stratégique notre délégation effectue-t-elle au classement général ?

« 5 médailles d'or, un record de 32 ans et 26 médailles au total » : les 5 points clés de la journée du 24 septembre

Faits statistiques et analytiques les plus importants de la cinquième journée des Jeux asiatiques :

16 médailles en une journée : Les athlètes ouzbeks sont devenus les héros du 24 septembre en remportant 5 médailles d'or, 8 d'argent et 3 de bronze ;

5 nouveaux champions d'Asie : Sherzodova, le duo Nurmatov/Safaraliyev, Svechnikov, Juraev et Davronova sont montés sur la plus haute marche du podium continental ;

Un exploit sans précédent dans les sports nautiques : Nos rameurs en aviron, canoë et kayak ont rapporté à eux seuls 2 médailles d'or, 7 d'argent et 3 de bronze en une seule journée ;

Une série de records historiques : Svechnikov a établi un record des Jeux asiatiques en tir (244,3 points) et Davronova a établi un record absolu en carrière avec 14,35 mètres ;

26 médailles dans le trésor général : À la fin de la cinquième journée, notre équipe nationale s'est solidement installée parmi les meilleures équipes d'Asie avec un total de 6 médailles d'or, 12 d'argent et 8 de bronze.

« Aichi-Nagoya-2026 » : les héros du 24 septembre et le registre complet des médailles remportées

Classification de nos athlètes ayant conquis le podium lors de la cinquième journée et leurs disciplines :

Niveau de médaille Athlète / Membres de l'équipage Sport et épreuve OR (5) Shohsanam Sherzodova Canoë OR Shahzod Nurmatov / Sobirjon Safaraliyev Aviron (Lm2x) OR Vladimir Svechnikov Tir (pistolet à air comprimé 10 m, nouveau record) OR Otkirbek Juraev Gymnastique artistique (Cheval d'arçons, 14,733 points) OR Sharifa Davronova Athlétisme (Triple saut, record de 14,35 m) ARGENT (8) Shahboz Kholmurzaev Aviron (skiff) ARGENT Mehrojbek Mamatkulov / Pavel Sorin Aviron (deux de couple) ARGENT R. Sattorova / M. Sergeyeva / A. Aksyonova / A. Smetullaeva Aviron (quatre de couple) ARGENT Artur Guliev / Vladlen Denisov Canoë (deux places) ARGENT Anna Prakaten Aviron (skiff féminin) ARGENT Anna Aksyonova / Aydana Smetullaeva Aviron (deux de couple féminin) ARGENT F. Karimov / D. Khudoyberdiev / M. Golubev / A. Turdiev Aviron (quatre masculin) ARGENT Zaynab Dayibekova Escrime (Sabre individuel féminin) BRONZE (3) Alisher Turdiev / Maksim Golubev Aviron (deux de couple) BRONZE Arina Tanatmisheva / Yekaterina Shubina Kayak (deux places) BRONZE Sh. Kholmurzaev / D. Davronov / M. Mamatkulov / P. Sorin Aviron (quatre)

Expertise sportive et analyse : Pourquoi la cinquième journée a-t-elle été un tournant pour le sport ouzbek ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux et des experts :

Le phénomène des « 12 médailles nautiques en un jour » : La participation de la Fédération d'aviron (aviron, canoë, kayak) d'Ouzbékistan à Nagoya est devenue une véritable sensation ; nos représentants sont montés sur le podium dans presque toutes les finales, prouvant qu'ils sont la seule force capable de lutter à armes égales avec la Chine et le Japon sur le continent ;

Équilibre entre les différents sports : Le succès ne s'est pas limité aux arts martiaux ou à une seule discipline ; remporter des médailles d'or dans des sports olympiques exigeant une grande maîtrise technique et intellectuelle, comme la gymnastique, le tir et l'athlétisme, montre que le système sportif du pays se développe de manière complexe ;

Qualité et élargissement de l'éventail des médailles : 6 médailles d'or, 12 d'argent et 8 de bronze — le grand nombre de médailles d'argent signifie qu'il existe un énorme potentiel de réserve pour augmenter encore plus radicalement le nombre de médailles d'or lors des prochaines compétitions ; une culture de la finale s'est formée ;

Motivation psychologique pour les autres athlètes : Des compétitions comme le judo, la boxe et le taekwondo, nos « usines à médailles » nationales, nous attendent ; cette pluie de médailles du cinquième jour a insufflé une confiance supplémentaire et un esprit de vainqueur à tous les membres de la délégation.

La cinquième journée des Jeux d'« Aichi-Nagoya-2026 » a démontré une fois de plus au monde entier la force absolue de la délégation sportive ouzbèke au sein de l'élite continentale.

À votre avis, avec 5 médailles d'or et 16 médailles au total en une journée, jusqu'où nos athlètes peuvent-ils mener l'Ouzbékistan au classement final des Jeux asiatiques ? La victoire de quel héros du jour (Davronova, Svechnikov, Juraev ou nos rameurs) vous a le plus ému ? Laissez vos avis et félicitations à nos champions dans les commentaires et partagez cet article historique avec tous les fans de sport !