Le nouveau coloris Galaxy Blue du flagship Xiaomi 18 Pro a été dévoilé

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Le nouveau coloris Galaxy Blue du flagship Xiaomi 18 Pro a été dévoilé

L'insider renommé et fiable Ice Universe a dévoilé sur ses réseaux sociaux le design exclusif du flagship de nouvelle génération, le smartphone Xiaomi 18 Pro. Cet appareil suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie et attire l'attention des fans de la marque, car il est clair que l'entreprise s'apprête à franchir une nouvelle étape importante en matière de design. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, l'appareil présenté est doté d'un boîtier bleu foncé unique appelé Galaxy Blue, dont le design se distingue par son originalité. Cette solution de couleur devrait se démarquer des approches standards du marché des smartphones.

Effet ciel étoilé et caractéristiques de design

Le panneau arrière du smartphone présente une teinte bleu foncé profonde et riche, l'accent étant mis sur son éclat sous la lumière. Des particules métalliques spéciales sont intégrées dans la structure du boîtier, créant un effet de lumière scintillante dès que les rayons du soleil les frappent.

Grâce à cette solution de design, la surface du smartphone donne l'impression que les étoiles d'un univers infini scintillent. Cela confère à l'appareil non seulement un aspect moderne, mais aussi un attrait esthétique unique.

Détails de la source vidéo

Dans une courte vidéo de 23 secondes publiée par l'insider, le smartphone est montré sous différents angles avec des mouvements de rotation lents. Cette vidéo permet de voir clairement comment la surface du boîtier change selon les conditions d'éclairage.

La vidéo montre également le logo distinctif de la marque Xiaomi. Cela confirme l'authenticité des images et indique que les préparatifs pour la présentation de l'appareil sont en cours.

Pour l'instant, Xiaomi n'a pas divulgué d'autres spécifications techniques ni la date de présentation officielle de ce modèle. Néanmoins, ces fuites d'informations par les insiders ne font qu'accroître l'intérêt des passionnés de technologie pour ce nouveau flagship.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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