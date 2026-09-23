Drame du quatrième jour et 4 nouveaux bronzes : l'Ouzbékistan tombe à la 14e place aux Jeux asiatiques

À l'issue de la quatrième journée des XXe Jeux asiatiques, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, des changements inattendus et radicaux ont été observés dans le tableau des médailles. Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan ait ajouté 4 nouvelles médailles de bronze à son compteur, elle est passée de la 9e à la 14e place au classement général. La journée a débuté par une performance historique de Polina Volobueva en escrime : notre athlète a atteint les demi-finales en fleuret individuel, remportant ainsi la médaille de bronze.

Par la suite, deux de nos représentants en wushu-sanda sont montés sur le podium : dans la catégorie des 56 kg, Saydullo Abdurashidov a perdu en demi-finale face à un adversaire chinois coriace, tandis que dans la catégorie des 75 kg, Doniyor Turgunboev s'est incliné face à un athlète iranien, décrochant tous deux le bronze.

La plus grande sensation de la journée a été créée par l'équipe d'esport d'Ouzbékistan : notre duo national de football virtuel, Abubakr Eminjonov et Farrux Mirhamidov, a atteint les demi-finales, assurant ainsi la première médaille d'esport de l'histoire de l'Ouzbékistan aux Jeux asiatiques. Actuellement, la délégation ouzbèke compte un total de 10 médailles : 1 or, 4 argent et 5 bronze. L'Inde nous précède au classement avec 12 médailles, tandis que Macao nous talonne avec 6 médailles.

Alors, pourquoi notre équipe est-elle tombée à la 14e place malgré quatre nouveaux bronzes, comment les finales à venir permettront-elles à l'Ouzbékistan de revenir dans le top 10, et quels combats pour l'or attendent nos fans ?

« Miracle dans l'esport, wushu et 4 bronzes » : Les 5 points clés du quatrième jour

Points saillants des résultats obtenus par nos athlètes dans les arènes des Jeux asiatiques :

Médaille historique en esport : Abubakr Eminjonov et Farrux Mirhamidov ont atteint les demi-finales en football virtuel, pour l'Ouzbékistan apportant la première récompense aux Jeux asiatiques en esport ;

Le pas assuré de Polina Volobueva : Notre maître d'escrime a atteint les demi-finales en fleuret, enrichissant le palmarès de l'équipe nationale avec le bronze ;

Deux bronzes en wushu-sanda : Saydullo Abdurashidov (56 kg) et Doniyor Turgunboev (75 kg) ont pris la 3e place après des combats difficiles contre des représentants de la Chine et de l'Iran en demi-finales ;

10 médailles et 14e place : Bien que l'Ouzbékistan ait porté son total à 10 médailles (1 or, 4 argent, 5 bronze), il est tombé à la 14e place en raison de l'augmentation du nombre de médailles d'or chez les rivaux ;

Les combats décisifs approchent : Les finales de boxe, de lutte libre et gréco-romaine, ainsi que de judo, considérées comme des réservoirs de médailles d'or, devraient bouleverser le classement dans les prochains jours.

Aichi-Nagoya 2026 : Analyse des résultats des athlètes ouzbeks au quatrième jour

Comparaison des récompenses obtenues et des performances actuelles de notre équipe nationale :

Nom de l'athlète Sport et discipline Catégorie de poids / Discipline Étape et résultat Médaille obtenue Polina Volobueva Escrime (Fleuret) Compétition individuelle Demi-finaliste Médaille de bronze Saydullo Abdurashidov Wushu-sanda Poids jusqu'à 56 kg Demi-finale (défaite face à la Chine) Médaille de bronze Doniyor Turgunboev Wushu-sanda Poids jusqu'à 75 kg Demi-finale (défaite face à l'Iran) Médaille de bronze A. Eminjonov et F. Mirhamidov Esport Duo de football virtuel Demi-finale (résultat historique) Médaille de bronze COMPTE DE LA DÉLÉGATION 1 or, 4 argent, 5 bronze Total : 10 médailles Place au tableau des médailles 14e place

Expertise sportive et analyse : Pourquoi la chute à la 14e place n'est-elle pas inquiétante ?

Conclusions des analystes du mouvement olympique et des commentateurs sportifs :

La règle de la « priorité à l'or » : Dans le système de classement international, ce n'est pas le nombre total de médailles qui compte, mais la qualité des médailles d'or ; bien que l'Ouzbékistan ait 4 argent et 5 bronze, les pays ayant 2 ors sont passés devant — avec une ou deux médailles d'or supplémentaires, nos représentants feront un bond de plusieurs places ;

Une nouvelle ère pour l'esport : La réussite d'Eminjonov et Mirhamidov a prouvé que l'Ouzbékistan est parmi les leaders du continent non seulement dans le sport physique, mais aussi dans les technologies numériques modernes et les compétitions d'esport ;

Pause avant les finales des arts martiaux : Dans les compétitions de boxe, taekwondo, judo et lutte, considérées comme la principale « usine à médailles » de notre équipe nationale, de nombreux athlètes passent les quarts et demi-finales ; ces combats augmenteront radicalement la qualité des médailles ;

Concurrence serrée : L'écart avec l'Inde, qui compte 12 médailles, et Macao, qui nous suit, est minime ; chaque victoire obtenue changera instantanément le rapport de force.

Les combats acharnés dans les arènes d'Aichi et Nagoya sont encore à venir et les athlètes ouzbeks ont toutes les chances de revenir dans le top 10.

Selon vous, combien de médailles d'or les athlètes ouzbeks pourront-ils récolter dans les prochains jours pour revenir dans le top 10 au classement général ? Comment évaluez-vous la médaille historique obtenue en esport ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires, soutenez nos athlètes et partagez cet article analytique avec tous les passionnés de sport !