Thriller de la 10e ronde à Samarcande : Les hommes écrasent l'Arménie, les femmes dominent le Pérou !

·19·Sport
Thriller de la 10e ronde à Samarcande : Les hommes écrasent l'Arménie, les femmes dominent le Pérou !

La 46e Olympiade d'échecs, organisée à Samarcande, Olympiade a officiellement conclu ses rencontres de la 10e ronde, les plus intenses et décisives pour le sort des médailles d'or. Lors des duels les plus marquants, les équipes nationales d'Ouzbékistan ont réalisé un triomphe absolu. L'équipe masculine a écrasé l'Arménie, multiple championne olympique, sur le score de 3,5:0,5, consolidant sa position de leader unique, tandis que notre équipe féminine principale a également signé une victoire éclatante sur le même score de 3,5:0,5 face au Pérou.

Dans les autres rencontres de la journée, l'équipe masculine Ouzbékistan-2, opposée au géant mondial indien, s'est inclinée 0,5:3,5, tandis que l'équipe Ouzbékistan-3 a échoué dans un combat difficile contre Israël avec un score de 1,5:2,5. Chez les femmes, Ouzbékistan-2 a fait match nul 2:2 contre la Suède, et Ouzbékistan-3 a partagé les points sur le même score contre le Kenya. Ces résultats historiques de la 10e ronde ont porté la marche de nos équipes nationales vers le titre et les sommets à son paroxysme.

« Deux victoires 3,5:0,5, le combat contre l'Inde et l'intensité de nos filles » : les 5 points clés de la 10e ronde

Les résultats officiels et faits marquants de la 10e ronde de l'Olympiade de Samarcande :

  • La victoire écrasante des hommes sur l'Arménie : Notre équipe principale a gagné 3,5:0,5, prouvant qu'elle n'est plus qu'à un pas de la coupe olympique ;

  • La brillante victoire des femmes sur le Pérou : Nos filles ont battu leurs adversaires dans 3 parties, enregistrant un score global de 3,5:0,5 ;

  • Le test face au grand maître indien : Les jeunes d'Ouzbékistan-2 ont affronté la super équipe d'Inde, acquérant de l'expérience avec une défaite 0,5:3,5 ;

  • Deux matchs nuls pour les équipes féminines : Ouzbékistan-2 contre la Suède et Ouzbékistan-3 contre le Kenya ont obtenu des résultats de parité 2:2 ;

  • Duel de principe contre Israël : L'équipe masculine Ouzbékistan-3, malgré une victoire sur le dernier échiquier, s'est inclinée de justesse 1,5:2,5.

Olympiade d'échecs (10e ronde) : Résultats de toutes les équipes ouzbèkes

Tableau détaillé des résultats des 6 rencontres masculines et féminines :

Catégorie et duel d'équipes

Score global

Résultats individuels aux échiquiers

Hommes : Arménie — Ouzbékistan-1

0,5 : 3,5

Martirosyan 0:1 Abdusattorov; Sindarov 1:0 Hovhannisyan ; Sargsyan 0,5:0,5 Yakubboev; Madaminov 1:0 Sargissian

Hommes : Ouzbékistan-2 — Inde

0,5 : 3,5

Vakhidov 0:1 Praggnanandhaa ; Abdisalimov 0,5:0,5 Erigaisi ; Suyarov 0:1 Sarin ; Nigmatov 0:1 Gukesh

Hommes : Ouzbékistan-3 — Israël

1,5 : 2,5

Saydaliev 0:1 Rodshtein ; Bahrillaev 0:1 Boruchovsky ; Rahmatullaev 0,5:0,5 Sokolovsky ; Abdurakhmonov 1:0 Smirin

Femmes : Ouzbékistan-1 — Pérou

3,5 : 0,5

Hamdamova 0,5:0,5 Cori ; Omonova 1:0 Salas ; Imomqoziyeva 1:0 Contreras ; Karimova 1:0 Ilario

Femmes : Ouzbékistan-2 — Suède

2 : 2

Yakubboeva 0,5:0,5 Cramling ; Malikova 0:1 Agrest ; Khalilova 0,5:0,5 Valsu ; Salimova 1:0 Cramling

Femmes : Kenya — Ouzbékistan-3

2 : 2

Aktamova 0,5:0,5 Mongeli ; Bobomurodova 0,5:0,5 Mutisya ; Ahmedova 0:1 Glenda ; Shahzodova 1:0 Albright

Expertise échiquéenne : Pourquoi les résultats de la 10e ronde sont-ils historiques ?

Conclusions des grands maîtres internationaux, analystes et experts :

  • « Le caractère de champion des équipes principales » : Le fait que les équipes masculine et féminine aient battu leurs adversaires sur le même score de 3,5:0,5 montre que nos équipes nationales sont arrivées au sommet de leur forme physique et psychologique pour le climax de la compétition ;

  • Le haut niveau de l'Inde : Le combat des jeunes d'Ouzbékistan-2 contre les meilleurs joueurs mondiaux comme Praggnanandhaa, Gukesh et Erigaisi a été une grande leçon pour l'avenir ; le match nul d'Abdimalik Abdisalimov contre Arjun Erigaisi est devenu l'une des plus grandes sensations de la ronde ;

  • L'intrigue de la 11e et dernière ronde : L'entrée de l'équipe masculine en tant que leader unique pour la dernière ronde décisive captive tout le monde des échecs à Samarcande — il ne reste que quelques heures avant que l'histoire ne soit écrite.

Selon vous, la victoire 3,5:0,5 de nos équipes lors de la 10e ronde garantit-elle la médaille d'or à l'Olympiade de Samarcande ? Quel résultat attendez-vous de nos représentants pour la 11e ronde finale demain ? Laissez vos félicitations et opinions dans les commentaires et partagez cet article pour soutenir nos équipes nationales !

SamarcandeOlympiade d'échecsOuzbékistanArméniePérou
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Résultats complets de la 7e ronde de la 46e Olympiade : Une journée historique pour les équipes d'OuzbékistanRésultats complets de la 7e ronde de la 46e Olympiade : Une journée historique pour les équipes d'Ouzbékistan23 septembre 22:59Triomphe et drame à Samarcande : l'équipe masculine d'Ouzbékistan prend la 1ère placeTriomphe et drame à Samarcande : l'équipe masculine d'Ouzbékistan prend la 1ère place21 septembre 10:24Le jour où les médailles d'or se décident : les affiches du 10e tour à Samarcande sont annoncéesLe jour où les médailles d'or se décident : les affiches du 10e tour à Samarcande sont annoncéesAujourd'hui 13:07Les équipes d'échecs masculines d'Ouzbékistan dominent à Samarcande : résultats complets du 9e tourLes équipes d'échecs masculines d'Ouzbékistan dominent à Samarcande : résultats complets du 9e tourHier 21:51Résultats de la 6e ronde de l'Olympiade d'échecs et choc au sommet contre la Chine au 7e tour !Résultats de la 6e ronde de l'Olympiade d'échecs et choc au sommet contre la Chine au 7e tour !22 septembre 13:26«4:0 historique et triomphe à Samarcande» : Les grands maîtres ouzbeks écrasent la Hongrie !«4:0 historique et triomphe à Samarcande» : Les grands maîtres ouzbeks écrasent la Hongrie !20 septembre 22:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs