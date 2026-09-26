La 46e Olympiade d'échecs, organisée à Samarcande, Olympiade a officiellement conclu ses rencontres de la 10e ronde, les plus intenses et décisives pour le sort des médailles d'or. Lors des duels les plus marquants, les équipes nationales d'Ouzbékistan ont réalisé un triomphe absolu. L'équipe masculine a écrasé l'Arménie, multiple championne olympique, sur le score de 3,5:0,5, consolidant sa position de leader unique, tandis que notre équipe féminine principale a également signé une victoire éclatante sur le même score de 3,5:0,5 face au Pérou.

Dans les autres rencontres de la journée, l'équipe masculine Ouzbékistan-2, opposée au géant mondial indien, s'est inclinée 0,5:3,5, tandis que l'équipe Ouzbékistan-3 a échoué dans un combat difficile contre Israël avec un score de 1,5:2,5. Chez les femmes, Ouzbékistan-2 a fait match nul 2:2 contre la Suède, et Ouzbékistan-3 a partagé les points sur le même score contre le Kenya. Ces résultats historiques de la 10e ronde ont porté la marche de nos équipes nationales vers le titre et les sommets à son paroxysme.

« Deux victoires 3,5:0,5, le combat contre l'Inde et l'intensité de nos filles » : les 5 points clés de la 10e ronde

Les résultats officiels et faits marquants de la 10e ronde de l'Olympiade de Samarcande :

La victoire écrasante des hommes sur l'Arménie : Notre équipe principale a gagné 3,5:0,5, prouvant qu'elle n'est plus qu'à un pas de la coupe olympique ;

La brillante victoire des femmes sur le Pérou : Nos filles ont battu leurs adversaires dans 3 parties, enregistrant un score global de 3,5:0,5 ;

Le test face au grand maître indien : Les jeunes d'Ouzbékistan-2 ont affronté la super équipe d'Inde, acquérant de l'expérience avec une défaite 0,5:3,5 ;

Deux matchs nuls pour les équipes féminines : Ouzbékistan-2 contre la Suède et Ouzbékistan-3 contre le Kenya ont obtenu des résultats de parité 2:2 ;

Duel de principe contre Israël : L'équipe masculine Ouzbékistan-3, malgré une victoire sur le dernier échiquier, s'est inclinée de justesse 1,5:2,5.

Olympiade d'échecs (10e ronde) : Résultats de toutes les équipes ouzbèkes

Tableau détaillé des résultats des 6 rencontres masculines et féminines :

Catégorie et duel d'équipes Score global Résultats individuels aux échiquiers Hommes : Arménie — Ouzbékistan-1 0,5 : 3,5 Martirosyan 0:1 Abdusattorov; Sindarov 1:0 Hovhannisyan ; Sargsyan 0,5:0,5 Yakubboev; Madaminov 1:0 Sargissian Hommes : Ouzbékistan-2 — Inde 0,5 : 3,5 Vakhidov 0:1 Praggnanandhaa ; Abdisalimov 0,5:0,5 Erigaisi ; Suyarov 0:1 Sarin ; Nigmatov 0:1 Gukesh Hommes : Ouzbékistan-3 — Israël 1,5 : 2,5 Saydaliev 0:1 Rodshtein ; Bahrillaev 0:1 Boruchovsky ; Rahmatullaev 0,5:0,5 Sokolovsky ; Abdurakhmonov 1:0 Smirin Femmes : Ouzbékistan-1 — Pérou 3,5 : 0,5 Hamdamova 0,5:0,5 Cori ; Omonova 1:0 Salas ; Imomqoziyeva 1:0 Contreras ; Karimova 1:0 Ilario Femmes : Ouzbékistan-2 — Suède 2 : 2 Yakubboeva 0,5:0,5 Cramling ; Malikova 0:1 Agrest ; Khalilova 0,5:0,5 Valsu ; Salimova 1:0 Cramling Femmes : Kenya — Ouzbékistan-3 2 : 2 Aktamova 0,5:0,5 Mongeli ; Bobomurodova 0,5:0,5 Mutisya ; Ahmedova 0:1 Glenda ; Shahzodova 1:0 Albright

Expertise échiquéenne : Pourquoi les résultats de la 10e ronde sont-ils historiques ?

Conclusions des grands maîtres internationaux, analystes et experts :

« Le caractère de champion des équipes principales » : Le fait que les équipes masculine et féminine aient battu leurs adversaires sur le même score de 3,5:0,5 montre que nos équipes nationales sont arrivées au sommet de leur forme physique et psychologique pour le climax de la compétition ;

Le haut niveau de l'Inde : Le combat des jeunes d'Ouzbékistan-2 contre les meilleurs joueurs mondiaux comme Praggnanandhaa, Gukesh et Erigaisi a été une grande leçon pour l'avenir ; le match nul d'Abdimalik Abdisalimov contre Arjun Erigaisi est devenu l'une des plus grandes sensations de la ronde ;

L'intrigue de la 11e et dernière ronde : L'entrée de l'équipe masculine en tant que leader unique pour la dernière ronde décisive captive tout le monde des échecs à Samarcande — il ne reste que quelques heures avant que l'histoire ne soit écrite.

Selon vous, la victoire 3,5:0,5 de nos équipes lors de la 10e ronde garantit-elle la médaille d'or à l'Olympiade de Samarcande ? Quel résultat attendez-vous de nos représentants pour la 11e ronde finale demain ? Laissez vos félicitations et opinions dans les commentaires et partagez cet article pour soutenir nos équipes nationales !