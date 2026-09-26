Chaque victoire garantit une médaille : les boxeurs ouzbeks entrent en quarts de finale

Aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Nagoya et Aichi, au Japon, la boxe, discipline la plus intense et acharnée, atteint son point culminant. Dès demain, les quarts de finale débuteront officiellement. Selon le règlement, chaque victoire à ce stade garantit au sportif au moins une place en demi-finale et une médaille de bronze assurée. Selon les informations officielles de la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, cinq de nos maîtres du ring monteront sur le ring demain.

Lors des sessions du matin et de l'après-midi, Nigina Uktamova (-54 kg), Fazliddin Erkinboyev (-80 kg), Navbahor Hamidova (-65 kg), le champion du monde Abdumalik Khalokov (-60 kg) ainsi que notre poids lourd Jahongir Zokirov (+90 kg) combattront pour les médailles. Les combats sont prévus à 08h00 et 13h00, heure de Tachkent.

« 5 catégories, le parcours de Khalokov et des médailles garanties » : Les 5 points clés des quarts de finale

Faits marquants avant les quarts de finale de boxe des Jeux asiatiques :

« Victoire signifie médaille » : Chaque boxeur ouzbek qui franchit l'obstacle des quarts de finale assure au moins une médaille de bronze ;

5 de nos boxeurs sur le ring : Demain, 3 hommes et 2 femmes représenteront notre pays en quarts de finale ;

Abdumalik Khalokov face au Philippin : La star mondiale de la boxe affrontera Junmilardo Ogayre à 14h00 ;

Super poids lourds Asie centrale derby : Jahongir Zokirov (+90 kg) affrontera le Tadjik Muhammad Abroridinov ;

Programme en deux sessions : Les combats auront lieu lors des sessions de 08h00 et 13h00, heure de Tachkent.

Jeux asiatiques (Boxe) : Tableaux des quarts de finale et calendrier des combats

Ordre de passage et adversaires des membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Catégorie de poids Boxeur ouzbek boxeur Adversaire et pays Heure de début (Tachkent) Étape et enjeu -54 kg (Femmes) Nigina Uktamova Natnicha Chongprongklang (Thaïlande) 08:15 Quart de finale (Accès aux demi-finales et médaille) -80 kg (Hommes) Fazliddin Erkinboyev Yazmin Mohommed (Sri Lanka) 09:00 Quart de finale (Accès aux demi-finales et médaille) -65 kg (Femmes) Navbahor Hamidova Parveyen (Inde) 13:30 Quart de finale (Accès aux demi-finales et médaille) -60 kg (Hommes) Abdumalik Khalokov Junmilardo Ogayre (Philippines) 14:00 Quart de finale (Accès aux demi-finales et médaille) +90 kg (Hommes) Jahongir Zokirov Muhammad Abroridinov (Tadjikistan) 15:30 Quart de finale (Accès aux demi-finales et médaille)

Expertise sportive : Pourquoi les quarts de finale de demain sont-ils décisifs pour l'Ouzbékistan ?

Conclusions des analystes et experts internationaux de la boxe :

« Barrière psychologique et garantie de podium » : Les quarts de finale sont l'étape la plus stressante des tournois de boxe ; le perdant repart les mains vides, tandis que le vainqueur assure au moins le bronze pour sa délégation, abordant la suite avec plus de sérénité.

Supériorité technique de Khalokov et école philippine : Abdumalik Khalokov est nettement supérieur au Philippin par ses feintes, son sens de la distance et sa vitesse ; cependant, le style agressif et basé sur le pressing des boxeurs philippins exige une concentration constante.

Choc des poids lourds : Le combat entre Jahongir Zokirov et Muhammad Abroridinov sera un véritable test de force ; dans cette catégorie, un coup précis peut mettre fin au combat, Zokirov devra donc faire preuve d'une tactique froide.

Selon vous, combien des 5 boxeurs ouzbeks gagneront et décrocheront une médaille ? Comment évaluez-vous les chances d'or d'Abdumalik Khalokov et Jahongir Zokirov ? Laissez vos pronostics et soutenez nos athlètes en commentaires !