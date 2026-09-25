Amirkhon Alikhojayev affrontera un adversaire russe lors du tournoi Mangu 5

Un nouveau combat a été annoncé avant le tournoi Mangu 5 qui aura lieu demain à Tachkent. L'Ouzbek le combattant de MMA Amirkhon Alikhojayev montera dans l'octogone contre le Russe Sharif Iskandarov lors de la compétition.

Le combat se déroulera dans la catégorie des poids welters. La participation d'Alikhojayev au tournoi a été confirmée peu de temps avant le début de l'événement.

Statistiques d'Amirkhon Alikhojayev

Amirkhon Alikhojayev a disputé 20 combats au cours de sa carrière professionnelle. Il a remporté 13 victoires et subi 7 défaites.

L'Ouzbek a perdu par KO face au Russe Magomed Saliev lors de son dernier affrontement.

Sharif Iskandarov, quant à lui, a disputé 5 combats jusqu'à présent, enregistrant 4 victoires et 1 défaite.

Le duel entre ces deux combattants sera au centre de l'attention des fans demain lors du tournoi Mangu 5 à Tachkent.