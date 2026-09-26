La première semaine des Jeux asiatiques, qui se déroulent sur les terres japonaises avec la participation des meilleurs athlètes du continent, s'est achevée avec les épreuves du septième jour. La délégation sportive nationale d'Ouzbékistan, faisant preuve d'une grande constance et d'un grand savoir-faire, maintient fermement sa place dans le quatuor de tête de l'Asie au classement général. À l'issue de sept jours de compétitions intenses, nos compatriotes comptent au total 34 médailles — 8 en or, 17 en argent et 9 en bronze à leur actif.

Le haut du tableau des médailles est traditionnellement occupé par les géants sportifs du continent : la Chine (107 médailles d'or), le Japon, pays hôte (31 médailles d'or), ainsi que la Corée du Sud (16 médailles d'or). L'Ouzbékistan occupe la 4e place, juste derrière ce « trio », continuant de devancer ses principaux rivaux régionaux, le Kazakhstan (8 médailles d'or, 8 en argent) et la Thaïlande.

« 34 médailles, 4e place et une poursuite du trio de tête » : les 5 points clés du 7e jour

Faits marquants du tableau officiel des médailles après le 7e jour des Jeux asiatiques :

L'Ouzbékistan solidement ancré à la 4e place : Notre délégation est la quatrième équipe du continent au classement général avec 8 médailles d'or ;

Le total des médailles atteint 34 : Nos compatriotes ont remporté 8 médailles d'or, 17 d'argent et 9 de bronze ;

Supériorité qualitative sur le Kazakhstan : Bien que le Kazakhstan compte également 8 médailles d'or, l'Ouzbékistan occupe la 4e place grâce au nombre de médailles d'argent (17 contre 8) ;

L'avance record de la Chine : Les représentants de Pékin dominent largement avec 107 médailles d'or et un total de 176 médailles ;

De nouvelles finales en perspective : Avant les épreuves décisives en boxe, arts martiaux et sports collectifs, l'Ouzbékistan a de grandes chances de conserver sa place dans le quatuor de tête.

Jeux asiatiques : Tableau des médailles du TOP 10 après le 7e jour

Comparaison du tableau officiel et des résultats des équipes nationales :

Rang Pays / Équipe nationale Or (Gold) Argent (Silver) Bronze (Bronze) Total des médailles 1 Chine (People's Republic of China) 107 41 28 176 2 Japon (Japan) 31 49 49 129 3 Corée du Sud (Republic of Korea) 16 21 36 73 4 OUZBÉKISTAN (Uzbekistan) 8 17 9 34 5 Kazakhstan (Kazakhstan) 8 8 19 35 6 Thaïlande (Thailand) 8 7 9 24 7 Iran (IR Iran) 7 14 7 28 8 Bahreïn (Bahrain) 7 2 2 11 9 RPDC (PRK) 5 5 4 14 10 Inde (India) 4 12 14 30

Expertise sportive : Pourquoi la 4e place de l'Ouzbékistan est un succès stratégique majeur ?

Conclusions des experts et analystes sportifs internationaux :

« Réserve d'argent et supériorité qualitative » : Les 17 médailles d'argent de l'Ouzbékistan montrent que nos athlètes ont atteint la finale dans de nombreuses disciplines ; c'est précisément la différence au niveau de l'argent qui nous place devant le Kazakhstan (8 médailles d'argent) et la Thaïlande (7 médailles d'argent) ;

Un pas ferme derrière le « trio » le plus puissant d'Asie : La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont considérés comme des leaders mondiaux en termes d'infrastructures et de nombre d'athlètes ; occuper la 4e place derrière eux est la preuve éclatante que l'Ouzbékistan est devenu l'une des nations sportives les plus puissantes du continent ;

Les « réserves d'or » à venir : Les épreuves décisives dans nos disciplines traditionnellement fortes comme la boxe, le taekwondo, la lutte et l'haltérophilie commencent tout juste ; cela donne à notre délégation l'opportunité de doubler le nombre de médailles d'or et de ne pas perdre la 4e place jusqu'à la fin de la compétition.

Selon vous, la délégation sportive ouzbèke pourra-t-elle conserver avec succès sa 4e place jusqu'à la fin des Jeux asiatiques, ou les rivaux à la poursuite augmenteront-ils la pression ? Dans quel sport attendez-vous le plus de médailles d'or ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec tous les passionnés pour soutenir nos athlètes !