La 46e Olympiade d'échecs, qui se déroule dans la ville de Samarcande, voit l'équipe nationale d'Ouzbékistan faire un pas décisif et dominant vers un titre historique. Lors de la 10e ronde, la plus importante et la plus intense de la compétition, nos représentants ont affronté l'équipe nationale d'Arménie, l'une des plus fortes au monde. Dans un match sous haute pression et marqué par des luttes tactiques acharnées, les grands maîtres ouzbeks ont battu leurs adversaires sur le score écrasant de 3,5:0,5.

Sur le premier échiquier, Nodirbek Abdusattorov, jouant avec les pièces noires, a remporté une victoire magistrale contre Haik Martirosyan, tandis que Javokhir Sindarov a battu Robert Hovhannisyan et Muhiddin Madaminov a vaincu l'expérimenté Gabriel Sargissian ; Nodirbek Yakubboev a enregistré une nulle importante contre Shant Sargsyan. Grâce à cette victoire, l'équipe Ouzbékistan-1 porte son total à 18 points et s'empare seule de la tête du classement à une ronde de la fin de l'Olympiade. À Samarcande, ce triomphe a pratiquement scellé la montée de notre pays sur la plus haute marche du podium historique.

« 3,5:0,5, 18 points et seul leader » : 5 points clés de la victoire sur l'Arménie

Résultats officiels et faits marquants de la 10e ronde :

Le score écrasant de 3,5:0,5 : Ouzbékistan-1 a battu la puissante équipe d'Arménie presque à blanc ;

Abdusattorov triomphe avec les noirs : Sur le 1er échiquier, Nodirbek Abdusattorov a battu Haik Martirosyan 1:0 ;

Les points cruciaux de Sindarov et Madaminov : Javokhir et Muhiddin ont gagné avec les blancs, assurant la supériorité de l'équipe ;

Seul leader avec 18 points : À une seule ronde de la fin, notre équipe nationale occupe la 1ère place du classement ;

Aux portes de l'or : Un résultat positif lors de la dernière ronde officialisera la coupe et l'or de la 46e Olympiade à Samarcande.

Olympiade d'échecs (10e ronde) : Détails de la rencontre Arménie — Ouzbékistan

Tableau des rencontres par échiquier et résultats finaux :

Échiquier et pièces Joueur avec les blancs Joueur avec les noirs Résultat Impact et conclusion 1er échiquier (Noirs) Haik Martirosyan (Arménie) Nodirbek Abdusattorov (Ouzbékistan) 0 : 1 Victoire cruciale du leader avec les noirs 2e échiquier (Blancs) Javokhir Sindarov (Ouzbékistan) Robert Hovhannisyan (Arménie) 1 : 0 Victoire offensive solide et sans compromis 3e échiquier (Noirs) Shant Sargsyan (Arménie) Nodirbek Yakubboev (Ouzbékistan) 0,5 : 0,5 Nulle stratégique et pleine de sang-froid 4e échiquier (Blancs) Muhiddin Madaminov (Ouzbékistan) Gabriel Sargissian (Arménie) 1 : 0 Triomphe éclatant contre un grand maître expérimenté SCORE FINAL Équipe d'Arménie ÉQUIPE D'OUZBÉKISTAN-1 0,5 : 3,5 L'Ouzbékistan est seul leader avec 18 points !

Expertise échiquéenne : Pourquoi le 3,5:0,5 contre l'Arménie est un gage de titre ?

Conclusions des grands maîtres internationaux et experts :

« La chute du mur arménien » : Dans les Olympiades par équipes, l'Arménie était traditionnellement considérée comme la plus stable et invincible ; les battre 3,5:0,5 a démontré que les joueurs ouzbeks sont actuellement une force inégalée dans le monde ;

L'éclat de Madaminov et la profondeur de l'équipe : La victoire de Muhiddin Madaminov contre une légende comme Sargissian a prouvé que notre équipe est supérieure non seulement sur les premiers échiquiers, mais aussi sur les échiquiers inférieurs ;

Supériorité psychologique : Prendre la tête avec 18 points donne à nos gars un immense avantage mental avant la 11e ronde pour contrôler la stratégie du tournoi et décrocher l'or.

Selon vous, l'équipe nationale d'Ouzbékistan à Samarcande avec quel score officialisera-t-elle son titre lors de la 11e et dernière ronde de l'Olympiade ? Quel joueur vous a le plus impressionné lors de l'écrasement d'aujourd'hui ? Laissez vos félicitations et commentaires, et partagez cette grande victoire historique avec tous nos compatriotes !