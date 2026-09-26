La victoire convaincante 3-1 de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre l'Iran, l'une des équipes les plus renommées du continent, lors d'un match amical international au stade central de Fergana, est devenue le sujet principal de notre football national. Husayn Norchayev, l'attaquant du club de Namangan « Navbahor », qui a contribué à la victoire en marquant un but, s'est exprimé devant les journalistes après le match. Le talentueux avant-centre a partagé ses réflexions sur l'histoire de son but, la passe décisive magistrale de son coéquipier Mahmud et l'adaptation de l'équipe au nouveau style tactique.

Selon Norchayev, le match contre l'Iran a été d'un haut niveau et le fait que notre équipe nationale reste invaincue face aux Iraniens depuis longtemps donne aux joueurs une force supplémentaire et un avantage psychologique. Interrogé sur le passage à un nouveau schéma tactique, le jeune attaquant a admis qu'il n'avait vu aucun défaut majeur dans le contexte de la victoire et que toute l'équipe avait réalisé une excellente performance sur le terrain.

« La passe géniale de Mahmud, le score de 3-1 et un esprit invincible » : 5 points clés des réflexions de Husayn Norchayev

Les faits principaux des déclarations importantes de l'attaquant de notre équipe nationale et du « Navbahor » :

La passe magistrale de Mahmud : Norchayev a souligné la passe précise et confortable de son coéquipier Mahmud sur le but marqué, affirmant qu'il n'avait fait que conclure l'action ;

La force de l'Iran et une réponse digne : L'attaquant a souligné que l'Iran est l'un des adversaires les plus coriaces d'Asie et a salué la performance réussie contre eux ;

Série d'invincibilité contre l'Iran : Norchayev a noté que le fait que notre équipe nationale ne perde pas contre les Iraniens depuis longtemps inspire une grande confiance aux joueurs ;

« Pas de défauts » — une humeur positive : Interrogé sur le changement de schéma, Norchayev a déclaré que l'équipe avait très bien joué et qu'il était inapproprié de chercher des défauts le jour d'une victoire ;

La régularité du « Navbahor » à l'équipe nationale : Le jeune buteur poursuit avec succès sa forme éclatante en club au sein de l'équipe nationale.

Ouzbékistan - Iran : Comparaison des actions et des statistiques de Husayn Norchayev

Classification du rôle et de la réaction de Norchayev lors du match à Fergana :

Indicateurs et critères Faits du match et position de Norchayev Adversaire et statut du match Équipe nationale d'Iran (Match amical international) Lieu du match et score final Ville de Fergana, stade central — victoire 3-1 Rôle de Husayn Norchayev sur le terrain Attaquant principal, buteur (après la passe de Mahmud) Évaluation de l'action du but « Mahmud a fait une passe incroyable, j'ai fait mon travail » À propos de la série contre l'Iran La tradition de ne pas perdre contre les Iraniens donne une grande confiance à l'équipe Nouvelle tactique et réaction aux défauts « Nous avons gagné, je pense qu'il n'y a pas eu de défauts, nous avons bien joué »

Expertise footballistique : Pourquoi le but et la position de Husayn Norchayev sont-ils importants ?

Conclusions des analystes sportifs et commentateurs de football :

« Tandem avec Shomurodov et concurrence en attaque » : Eldor ShomurodovL'ajout du beau but de Norchayev au doublé de Eldor Shomurodov montre que la dépendance envers un seul joueur dans notre ligne d'attaque a disparu ; la capacité de Husayn à sentir le but a été prouvée une fois de plus ;

L'efficacité de la combinaison « Mahmud - Norchayev » : Le positionnement rapide de Norchayev pour recevoir les ballons venant du centre et des ailes met les défenseurs adverses en difficulté ; cela garantit que les attaques sont plus dynamiques dans le nouveau schéma tactique ;

Briser les barrières psychologiques : Auparavant, l'équipe d'Iran était un adversaire très inconfortable et difficile pour nous ; aujourd'hui, la victoire calme, confiante et aisée de nos jeunes joueurs contre l'Iran témoigne de l'esprit de champion de la nouvelle génération.

Selon vous, l'habileté offensive démontrée par Husayn Norchayev contre l'Iran peut-elle en faire un titulaire indiscutable de l'équipe nationale ? Quel impact pensez-vous que cette victoire 3-1 sur l'Iran aura sur les prochains matchs de notre équipe nationale ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse avec tous les fans de football pour soutenir le buteur de notre équipe nationale !