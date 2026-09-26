Angleterre — Espagne : les compositions officielles pour le choc des stars

La nouvelle saison de la Ligue des nations de l'UEFA débute par l'une des affiches les plus attendues. Au stade de Wembley à Londres, l'Angleterre accueille l'Espagne. Alors que les hommes de Thomas Tuchel alignent Harry Kane, Jude Bellingham et Bukayo Saka, l'Espagne mise sur Lamine Yamal, Rodri et Ferran Torres.

Le duel entre deux des meilleures nations européennes débutera le 26 septembre à 23h45 (heure de Tachkent). La rencontre compte pour la première journée de la Ligue des nations 2026/27. Selon l'UEFA, ce match est une sorte de revanche de la finale de l'Euro 2024, où l'Espagne avait battu l'Angleterre 2-1.

Kane et Bellingham mènent l'Angleterre

Thomas Tuchel a choisi James Trafford pour garder les cages face à l'Espagne.

La composition de l'Angleterre est la suivante :

Angleterre :

Trafford — Konsa, Guehi, Quansah, O'Reilly — Anderson, Lewis-Skelly — Saka, Bellingham, Gordon — Kane.

Ainsi, le trio offensif de l'Angleterre sera composé de Bukayo Saka, Anthony Gordon et Harry Kane. Au milieu de terrain, une grande responsabilité reposera sur Jude Bellingham.

La titularisation de James Trafford est également un point notable. La Fédération anglaise de football l'avait inclus dans le groupe pour les rassemblements de septembre et octobre.

L'Espagne avec Yamal et Rodri

Luis de la Fuente a également fait confiance à plusieurs stars pour ce choc crucial à Wembley.

Espagne :

Simón — Eric García, Laporte, Cubarsí, Cucurella — Rodri, Ruiz — Olmo, Yamal, Williams — Torres.

L'attaque espagnole sera menée par Lamine Yamal, Nico Williams et Ferran Torres. Au centre, le milieu de terrain expérimenté Rodri sera l'une des figures clés.

L'équipe nationale d'Espagne aborde ce match avec le statut de championne du monde et d'Europe. La Fédération espagnole de football a présenté ce match à Wembley comme une rencontre majeure pour lancer la nouvelle saison de la Ligue des nations.

Une nouvelle confrontation après la finale de 2024

La rivalité entre l'Angleterre et l'Espagne a une histoire particulière. L'un des derniers grands affrontements fut la finale de l'Euro 2024 à Berlin, où l'Espagne s'est imposée 2-1.

Désormais, les deux équipes s'affrontent dans une autre compétition, avec de nouveaux effectifs et de nouveaux objectifs. Selon l'UEFA, dans leurs confrontations directes, l'Angleterre a gagné 13 fois, l'Espagne 11 fois, et 4 matchs se sont soldés par un nul.

Le match Angleterre — Espagne débutera à 23h45 (heure de Tachkent).

Ainsi, la nouvelle saison de la Ligue des nations offre d'emblée un choc aux fans de football. À Wembley, l'Angleterre de Kane et Bellingham affronte l'Espagne de Yamal et Rodri.

Au centre de l'attention, il n'y aura pas seulement les trois points, mais aussi la suite de la rivalité Angleterre-Espagne après la finale de l'Euro 2024.