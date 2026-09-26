La victoire historique et convaincante 3-1 de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre son rival principal, l'Iran, lors du match amical au stade central de Fergana, a suscité un immense enthousiasme parmi les supporters. Après ce brillant succès, le capitaine de l'équipe nationale et attaquant du club stambouliote de Başakşehir, Eldor Shomurodov, a répondu en détail aux questions des journalistes avant la prochaine séance d'entraînement. Le capitaine a évoqué l'adaptation de l'équipe au nouveau schéma tactique « 4-3-3 », l'impact psychologique de cette victoire et le niveau intellectuel des joueurs au sein de l'effectif.

Selon Shomurodov, bien que la victoire ait apporté une émotion particulière à l'équipe, il reste encore des lacunes à corriger. Cependant, la présence de joueurs intelligents de haut niveau, capables de comprendre et d'exécuter précisément les consignes tactiques modernes de l'entraîneur, a grandement facilité la transition vers ce nouveau style.

« Score de 3-1, schéma 4-3-3 et aveux du capitaine » : 5 points clés de la déclaration de Shomurodov

Les thèses officielles les plus importantes du leader de notre équipe nationale :

Succès 3-1 contre l'Iran : Lors du match amical crucial à Fergana, notre équipe nationale a battu l'adversaire sur le score de 3-1 ;

Le passage au « 4-3-3 » n'a pas posé de difficultés : Le capitaine a confirmé que la nouvelle formation tactique n'a pas été un fardeau pour l'équipe ;

Le travail sur les lacunes se poursuit : Malgré la victoire, Shomurodov a souligné qu'il reste des défauts dans le jeu et qu'il est nécessaire de les corriger ;

Le facteur des joueurs intelligents : La présence de joueurs de haut niveau capables d'assimiler rapidement les consignes de l'entraîneur a facilité les changements tactiques ;

L'importance de l'émotion et du score : Il a été souligné que, quel que soit le score, chaque victoire apporte une énergie particulière au moral de l'équipe.

Analyse du match Ouzbékistan - Iran et des nouveaux changements tactiques

Comparaison du jeu de notre équipe nationale, des conclusions du capitaine et des indicateurs tactiques :

Indicateurs et critères Statistiques du match de Fergana et évaluation de Shomurodov Adversaire et statut du match Équipe nationale d'Iran (Match amical international) Lieu du match et score final Ville de Fergana, stade central — victoire 3-1 Schéma tactique testé « 4-3-3 » (style offensif activant les ailes) L'avis du capitaine sur le schéma « Aucune difficulté, car il y a beaucoup de joueurs intelligents dans l'effectif » Situations identifiées et tâches Il y a des lacunes dans le jeu, elles seront travaillées à l'entraînement Effet pour la prochaine étape Confiance renforcée avant les qualifications pour la Coupe du Monde et les matchs officiels

Expertise footballistique : Pourquoi la victoire contre l'Iran en « 4-3-3 » est-elle un événement important ?

Conclusions des analystes sportifs, experts en football et commentateurs :

« Passer d'une défense classique à un pressing offensif » : Il est connu que l'équipe nationale d'Ouzbékistan a longtemps évolué avec des schémas défensifs ou prudents ; jouer avec une formation ouverte en « 4-3-3 » contre une équipe forte comme l'Iran et marquer 3 buts montre que le potentiel offensif de notre équipe nationale a atteint un niveau élevé ;

L'esprit de leadership d'Eldor Shomurodov : La position de capitaine de cet attaquant expérimenté, qui bénéficie d'un temps de jeu régulier à Başakşehir, et sa reconnaissance ouverte des lacunes de l'équipe témoignent d'un grand professionnalisme ;

Polyvalence tactique : La présence de nombreux ailiers rapides et de milieux de terrain centraux intelligents permet au staff technique de modifier facilement le schéma de jeu en fonction de l'adversaire lors des matchs officiels.

Selon vous, le schéma tactique « 4-3-3 » est-il le choix le plus optimal et offensif pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan ? Après la victoire 3-1 contre l'Iran, quels autres aspects pensez-vous que notre équipe doit renforcer ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse avec tous les passionnés de football pour soutenir les stars de notre équipe nationale !