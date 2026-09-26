Manchester City ne sera pas privé de ses titres et trophées passés

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Manchester City ne sera pas privé de ses titres et trophées passés

Bien que le champion en titre de la Premier League, Manchester City, ait été reconnu coupable d'infractions aux règles financières, il est peu probable que le club soit déchu de ses titres historiques remportés ces dernières années. Selon BBC Sport, la direction de la ligue et les clubs rivaux ne sont pas favorables à l'idée d'annuler ou de redistribuer les championnats des saisons passées. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Comme on le sait, le monde du football a été secoué par des discussions intenses après que Manchester City a été reconnu coupable de la majeure partie des 115 accusations liées aux règles financières entre 2009 et 2018. Les huit trophées majeurs remportés par le club durant cette période très fructueuse ont soulevé des questions sur la légitimité de ces victoires.

Malgré les appels sur les réseaux sociaux en faveur de mesures rétroactives sévères, y compris le retrait des titres, la Premier League estime qu'une telle démarche pourrait déstabiliser l'équilibre de la compétition. Selon les experts, une mesure aussi radicale nuirait non seulement à l'intégrité historique et à la stabilité commerciale du championnat, mais pourrait également jeter le doute sur les succès passés d'autres équipes.

La déclaration de Khaldoon Al Mubarak et la position du club

Dans ce contexte complexe, la direction de Manchester City maintient sa position ferme. Dans une lettre ouverte adressée aux fans du monde entier, le président du club, Khaldoon Al Mubarak, a souligné que sa conviction quant à l'innocence de l'équipe reste intacte.

Dans son message, Al Mubarak a déclaré que les procédures avec la Premier League ne sont pas terminées et que le club n'a pas l'intention de renoncer à prouver son bon droit. "Bien que certains se soient empressés de tirer des conclusions et malgré tout le bruit qui nous entoure, rien n'a changé", a ajouté le dirigeant du club.

Quelles sanctions attendent le club ?

Bien qu'il soit probable que l'équipe conserve ses trophées, le risque de sanctions sévères imposées par une commission disciplinaire indépendante demeure. Les audiences spéciales pour déterminer la sanction finale n'ont pas encore eu lieu, et selon le règlement, la commission a le pouvoir d'imposer la peine qu'elle juge appropriée.

Selon Goal.com, la possibilité de réattribuer les titres de champion à des poursuivants comme Manchester United ou Liverpool reste pour l'instant purement théorique. Au lieu de cela, des sanctions réelles telles qu'une amende colossale, un retrait de points pour la saison en cours ou même une exclusion de la Premier League sont envisagées.

Manchester CityPremier LeagueFootballAngleterreKhaldoon Al Mubarak
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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