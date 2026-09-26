Bobur Tagiyev remporte la victoire par décision des juges au tournoi Mangu 5

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Bobur Tagiyev remporte la victoire par décision des juges au tournoi Mangu 5

Lors du tournoi Mangu 5 qui se déroule à la Humo Arena de Tachkent, le combattant ouzbek de MMA Bobur Tagiyev a enregistré une nouvelle victoire. Il a disputé les trois rounds complets contre le Ghanéen Juma Suman et s'est imposé par décision des juges.

Au cours de ce combat qui a attiré l'attention des fans de MMA, les deux combattants ont disputé les trois rounds prévus. La décision des juges a été nécessaire pour déterminer le vainqueur.

La victoire a été enregistrée sur le score de 29:27.

À la fin du combat, les cartes des juges ont été annoncées.

Selon leurs décisions, Bobur Tagiyev a remporté la victoire sur le score de 29:27 .

Ainsi, le représentant de l'Ouzbékistan a remporté une victoire importante contre le combattant ghanéen Juma Suman lors du tournoi Mangu 5.

Le combat de trois rounds est allé à son terme et, à la fin, les juges ont donné l'avantage à Bobur Tagiyev.

La soirée MMA à Tachkent se poursuit.

Le tournoi Mangu 5 se déroule à la Humo Arena de Tachkent. Le programme de la compétition comprend une série de combats de MMA impliquant des combattants locaux et étrangers.

Après le combat de Tagiyev contre Juma Suman, d'autres duels passionnants se poursuivent dans le cadre du tournoi.

Pour Bobur Tagiyev, ce combat dans l'octogone du Mangu 5 s'est soldé par une victoire. Après un duel intense de trois rounds, la décision des juges de 29:27 a été en faveur du représentant ouzbek.

Les résultats des combattants ouzbeks lors du tournoi de Tachkent sont au centre de l'attention des fans de MMA.

Bobur TagiyevJuma SumanMangu 5Humo ArenaMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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