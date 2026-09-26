Le flagship Honor Magic 9 Pro Max sera doté d'un écran d'une luminosité de 10 000 nits

Honor a officiellement annoncé la date de présentation et les principales caractéristiques techniques de son prochain smartphone phare, le Honor Magic 9 Pro Max. Selon ixbt.com, ce gadget, qui sera dévoilé au grand public le 28 septembre de cette année, suscite un vif intérêt sur le marché mobile grâce à son écran ultra-résistant et sa luminosité record. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Avant la présentation, le représentant de l'entreprise, Wang Fei, a révélé les spécificités de la nouvelle génération de technologie d'écran appelée Black Diamond. Selon lui, l'écran est équipé d'un revêtement innovant composé de 5600 couches de nitrure de silicium. Grâce à cette solution, le coefficient de réflexion de la surface de l'écran est réduit à 1,5 %, ce qui permet une lecture claire des textes et des images même en plein soleil.

Résistance record et capacités d'affichage

Le fabricant affirme que l'écran du smartphone est 25 fois plus résistant aux chutes et 15 fois plus résistant aux rayures que les modèles de la génération précédente. Bien que les normes de comparaison n'aient pas été divulguées, les experts saluent les performances annoncées. De plus, la luminosité maximale de 10 000 nits annoncée pour l'écran ne devrait fonctionner que dans certaines conditions et sur une partie limitée de la dalle.

Parallèlement, le célèbre insider Digital Chat Station a fait fuiter la fiche technique complète de ce flagship. Selon ces informations, le Honor Magic 9 Pro Max sera équipé d'un grand écran plat de 6,8 pouces avec une résolution de 2868 x 1320 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Architecture interne et capacités photo

La partie matérielle de l'appareil repose sur le tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Pour assurer l'autonomie, une batterie massive de 8800 mAh est intégrée, prenant en charge la charge rapide filaire de 100 W et la charge sans fil de 80 W.

Pour les passionnés de photographie, le smartphone offre des capacités impressionnantes. Le bloc photo principal est équipé d'un module de 200 MP avec un capteur de 1/1,28 pouce et une ouverture f/1,57. Il comprend également un autre capteur périscopique de 200 MP au format optique 1/1,4 pouce et un objectif ultra grand-angle de 50 MP avec une ouverture f/2,0. La caméra frontale repose sur un capteur carré de 55 MP.

Les fonctionnalités avancées incluent un système de haut-parleurs stéréo et une protection contre l'eau et la poussière conforme à la norme IP69K.