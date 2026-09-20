«Miracle de 4 minutes à Jizzakh» : l'AGMK renverse Sogdiana !

Un autre choc important de la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan a offert aux fans un véritable retournement de situation et un drame dans les dernières minutes. Dans un match intense et disputé à Jizzakh, le Sogdiana accueillait l'AGMK d'Olmaliq. Le sort de la rencontre, dominée pendant longtemps par les locaux, a basculé dans les 7 dernières minutes, se terminant par une victoire dramatique et méritée des visiteurs sur le score de 2-1. À la 25e minute, Filip Ivanovich avait ouvert le score pour les locaux.

Ulugbek Bakaev ses joueurs ont réussi à conserver ce score minimal pendant près de 80 minutes, mais l'équipe de Mirjalol Qosimov a fait preuve d'un caractère exemplaire en fin de match. À la 83e minute, Giorgi Papava a égalisé, et 4 minutes plus tard, à la 87e, Nodir Abdurazzoqov a inscrit le but de la victoire, offrant trois points cruciaux aux « mineurs ». Après ce succès, l'AGMK atteint 35 points et remonte à la 5e place du classement, tandis que Sogdiana reste à 28 points, à la 10e position.

Alors, comment Sogdiana a-t-il laissé échapper la victoire dans les derniers instants, quel a été l'impact de la quadruple rotation de Mirjalol Qosimov en début de seconde période, et dans quelle mesure l'AGMK a-t-il renforcé ses chances dans la course aux places d'honneur ?

« Le but d'Ivanovich et le récital de 4 minutes » : Chronique du match à Jizzakh

Les moments clés et les tournants du match :

Le premier coup d'Ivanovich : À la 25e minute, le légionnaire Filip Ivanovich a puni une faille dans la défense adverse pour donner l'avantage aux locaux ;

La longue résistance de Sogdiana : Après avoir ouvert le score, l'équipe de Jizzakh s'est appuyée sur une défense organisée, neutralisant les attaques de l'AGMK pendant une longue période ;

La décision radicale de Qosimov : Dès le début de la seconde période, le staff technique de l'AGMK a fait entrer 4 joueurs d'un coup (Karimov, Sentoku, Abdunabiyev et Sobirjonov) pour intensifier la pression ;

Le tournant de la 83e minute : Giorgi Papava s'est montré décisif dans la surface de réparation pour égaliser à 1-1 ;

Le coup de grâce d'Abdurazzoqov : À peine 4 minutes plus tard, à la 87e minute, Nodir Abdurazzoqov a marqué le but de la victoire pour les visiteurs, fixant le score final (1-2).

Super League 22e journée : Comparaison statistique Sogdiana — AGMK

Indicateurs clés des équipes et position au classement :

Indicateurs et critères Sogdiana (Domicile) AGMK (Extérieur) Score final 1 2 Buteurs F. Ivanovich 25e G. Papava 83e, N. Abdurazzoqov 87e Points accumulés 28 points 35 points (Entrée dans le top 5) Position au classement 10e place Remontée à la 5e place Gardiens titulaires Mitrovich Abdunabiyev Changements tactiques Remplacements aux 46e, 65e et 71e minutes Rotation de 4 joueurs à la pause et 2 à la 74e minute

Analyse footballistique : Experts Sur la tactique de Mirjalol Qosimov

Conclusions des experts et commentateurs nationaux :

La profondeur de l'effectif de l'AGMK : Les forces entrées en jeu en seconde période ont considérablement augmenté le rythme et réussi à épuiser la défense adverse ;

Perte de concentration en fin de match : Bien que Sogdiana ait joué avec discipline pendant plus de 80 minutes, des erreurs défensives en fin de match ont conduit à deux buts encaissés en 4 minutes ;

Le sang-froid de Papava et Abdurazzoqov : La capacité à maximiser les occasions dans les moments décisifs témoigne de la haute qualité technique des joueurs des « mineurs » ;

Le bond au classement : Grâce à cette victoire méritée, l'équipe d'Olmaliq atteint 35 points et prouve qu'elle reste dans la course pour les places d'honneur et le podium.

Cette confrontation intense à Jizzakh a démontré une fois de plus l'esprit indomptable de l'AGMK et l'habitude des joueurs de Mirjalol Qosimov de se battre jusqu'au coup de sifflet final.

Selon vous, la défaite de Sogdiana est-elle due à la fatigue défensive ou au rôle clé des remplaçants de l'AGMK ? L'AGMK, avec 35 points, peut-il atteindre le podium cette saison ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec vos amis fans de football ouzbek !