Sindarov stoppe Carlsen : que s'est-il passé dans ce duel crucial à un million de dollars ?

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Sindarov stoppe Carlsen : que s'est-il passé dans ce duel crucial à un million de dollars ?

À Bangalore, en Inde, le tournoi Tech Mahindra Global Chess League (GCL), doté d'un prix d'un million de dollars, est entré dans une phase intense. Les duels acharnés entre les participants et les équipes captivent les fans. Quels résultats notre compatriote obtient-il dans cette compétition prestigieuse et quelle est la place de son équipe au classement ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : le score du match entre les équipes et tous les détails de la quatrième ronde.

Une compétition réunissant des stars mondiales et la place de Sindarov

L'organisation et la composition des participants exigent une approche rigoureuse :

  • Des effectifs étoilés : Six équipes composées des joueurs d'échecs les plus célèbres au monde s'affrontent pour la victoire dans le tournoi ;

  • Le statut de notre compatriote : Notre compatriote Javokhir Sindarov défend les couleurs de l'équipe Ganges Grandmasters lors de cette saison, jouant sur le premier échiquier, celui des icônes ;

  • Une concurrence féroce : L'équipe de Sindarov compte des joueurs talentueux tels que Bibisara Assaubayeva (Kazakhstan), Daniil Dubov (Russie), Nihal Sarin (Inde), Marc-Andria Maurizzi (France) et la maître internationale Sara Khadem (Espagne).

Quatrième ronde et duel central contre Magnus Carlsen

Des affrontements sérieux ont été observés lors de l'une des étapes les plus importantes du tournoi :

  • Match nul contre Magnus Carlsen : Lors de la quatrième ronde de la Tech Mahindra Global Chess League, l'équipe Ganges Grandmasters a affronté les Alpine SG Pipers menés par Magnus Carlsen, et sur le premier échiquier, Javokhir Sindarov a décroché un match nul contre Magnus Carlsen ;

  • Résultats sans compromis : Bibisara Assaubayeva a fait match nul contre Divya Deshmukh (Inde), et Nihal Sarin a partagé le point avec Anish Giri (Pays-Bas) ;

  • Avantage au score général : Malheureusement, les autres coéquipiers de Sindarov se sont inclinés face à leurs adversaires.

Sindarov stoppe Carlsen : que s'est-il passé dans ce duel crucial à un million de dollars ?

Classement du tournoi et performances actuelles des équipes

La répartition des points et le classement des équipes sont les suivants :

  • Le résultat du leader : L'équipe de Magnus Carlsen a remporté ce match 15-3 et mène le classement avec 9 points ;

  • La place de l'équipe de notre compatriote : Avec deux victoires et deux défaites, les Ganges Grandmasters occupent la 3e place avec 6 points selon les critères de départage ;

  • Opportunités futures : L'équipe a suffisamment d'opportunités pour améliorer sa position lors des prochaines rondes.

Sindarov stoppe Carlsen : que s'est-il passé dans ce duel crucial à un million de dollars ?

Selon vous, quel impact ce match nul digne contre le roi des échecs Magnus Carlsen aura-t-il sur le moral de Javokhir Sindarov pour la suite ? Pensez-vous que les Ganges Grandmasters puissent continuer à lutter pour la victoire finale ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette nouvelle importante avec les fans d'échecs !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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