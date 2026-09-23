Jeux asiatiques : L'Ouzbékistan dans le top 10 — tableau des médailles et principaux poursuivants

Au quatrième jour des Jeux asiatiques d'été, la grande fête sportive continentale organisée par le Japon, les compétitions entrent dans leur phase la plus intense et acharnée. Dans ce tournoi où s'affrontent les meilleurs athlètes du monde, la délégation sportive ouzbèke occupe une place solide dans le top 10. Notre équipe nationale compte actuellement 1 médaille d'or, 4 d'argent et 1 de bronze, soit un total de 6 médailles, plaçant nos représentants à la 10e position du classement général.

Dans le classement général, les leaders traditionnels continuent de dominer : la République populaire de Chine mène clairement avec 36 médailles d'or, 14 d'argent et 10 de bronze (60 au total). Le Japon, pays hôte, occupe la deuxième place avec 11 médailles d'or, 17 d'argent et 21 de bronze (49 au total), tandis que la Corée du Sud complète le trio de tête avec 7 médailles d'or.

Parmi les équipes d'Asie centrale , le Kazakhstan occupe la 4e place avec 7 médailles d'or, et le Tadjikistan la 7e place avec 2 médailles d'or. Le fait que les épreuves d'arts martiaux et d'haltérophilie, considérées comme la principale « réserve d'or » des athlètes ouzbeks, ne fassent que commencer, constitue une base solide pour que notre délégation grimpe encore plus haut dans le tableau des médailles dans les prochains jours.

Alors, quel est le rapport de force après quatre jours, comment nos athlètes peuvent-ils passer de la 10e place au top 5, et quelles finales décisives nous attendent ?

« 1 or, 4 argent et le top 10 » : Les 5 points clés du quatrième jour

Faits marquants du classement officiel après le 4e jour des Jeux asiatiques :

L'Ouzbékistan dans le top 10 : Nos représentants ont intégré le top 10 avec 1 médaille d'or, 4 d'argent et 1 de bronze ;

Hégémonie absolue de la Chine : L'équipe chinoise totalise 36 médailles d'or et 60 au total, devançant largement ses poursuivants ;

Les hôtes et la Corée en poursuite : Le Japon est 2e avec 11 médailles d'or, et la Corée du Sud 3e avec 7 médailles d'or ;

Compétition régionale : Parmi les pays d'Asie centrale, le Kazakhstan est 4e (7 or) et le Tadjikistan 7e (2 or) ;

Réserve de médailles d'or à venir : Les quatre médailles d'argent montrent que nos athlètes ont atteint les finales, et le nombre d'or devrait augmenter considérablement dans les programmes à venir.

Jeux asiatiques : Tableau des médailles à l'issue du quatrième jour

Comparaison des leaders officiels et des principaux concurrents :

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 36 14 10 60 2 Japon 11 17 21 49 3 Corée du Sud 7 5 20 32 4 Kazakhstan 7 4 5 16 5 Thaïlande 4 1 1 6 6 Hong Kong 3 5 5 13 7 Tadjikistan 2 1 1 4 8 Malaisie 2 0 4 6 9 Inde 1 4 5 10 10 Ouzbékistan 1 4 1 6 11 Taipei chinois 1 3 6 10 12-14 Iran, Macao, Singapour 1 3 1 5 chacun

Analyse sportive et avis d'experts : Pourquoi l'Ouzbékistan va bientôt remonter ?

Conclusions des commentateurs sportifs et des experts du mouvement olympique :

L'importance de l'équilibre des médailles d'argent : Les 4 médailles d'argent montrent que nos athlètes ont atteint les finales ; bien que de petites erreurs aient coûté l'or, cela confirme le haut niveau de préparation de notre équipe.

La vague de la boxe, du judo et de la lutte arrive : La force principale de l'Ouzbékistan, à savoir les boxeurs, les experts en taekwondo, judo, lutte libre et gréco-romaine, disputeront leurs phases finales dans les prochains jours ; cela augmentera considérablement la part d'or dans notre bilan.

Densité du classement : La différence avec la Thaïlande (5e, 4 or) et le Tadjikistan (7e, 2 or) n'est que de quelques victoires ; des succès dans les 2-3 prochains jours permettront à l'Ouzbékistan d'atteindre le top 5.

Compétition en Asie centrale : Le démarrage du Kazakhstan (7 or) et les 2 médailles d'or du Tadjikistan montrent que la compétition régionale est plus intense que jamais.

La participation de la délégation ouzbèke au Japon ne fait que commencer, et de nouveaux hymnes attendent nos fans.

Selon vous, combien de médailles d'or l'Ouzbékistan récoltera-t-il d'ici la fin des Jeux et quelle place occupera-t-il au classement général ? Quel sport nous apportera le plus de victoires ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article pour soutenir nos athlètes !