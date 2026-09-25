L'Ouzbékistan dans le TOP-5 des Jeux asiatiques : 31 médailles et une course serrée avec le Kazakhstan

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L'Ouzbékistan dans le TOP-5 des Jeux asiatiques : 31 médailles et une course serrée avec le Kazakhstan

La sixième journée des prestigieux Jeux asiatiques, organisés par le Japon, s'est achevée avec des compétitions intenses et acharnées. La délégation sportive ouzbèke termine cette journée avec un résultat honorable parmi les nations les plus fortes du continent, occupant solidement la 5e place du classement des médailles. Selon les données officielles, nos représentants comptent actuellement 7 médailles d'or, 15 d'argent et 9 de bronze (soit 31 médailles au total) à leur actif. En tête du tableau, on retrouve les leaders traditionnels : la Chine (98 médailles d'or), le Japon, pays hôte (28 médailles d'or), et la Corée du Sud (13 médailles d'or).

La quatrième place est occupée par le Kazakhstan, pays voisin, avec 8 médailles d'or. Fait intéressant, l'Ouzbékistan devance le Kazakhstan en nombre total de médailles (31 contre 30), mais l'écart en termes de médailles d'or n'est que d'une unité. Des concurrents comme l'Iran (6 médailles d'or), la Thaïlande (7 médailles d'or) et la Corée du Nord accentuent également la pression dans le top 10. Quelles sont les chances de notre délégation d'intégrer le TOP-4 après le 6e jour, et quelle place l'Ouzbékistan occupera-t-il après les finales décisives en lutte, boxe et arts martiaux ?

« 31 médailles, 5e place et 1 médaille d'or d'écart avec le Kazakhstan » : les 5 points clés de la fin de la 6e journée

Faits marquants après la sixième journée des Jeux asiatiques :

  • L'Ouzbékistan dans le top 5 : Notre délégation occupe la 5e place du classement continental avec 7 médailles d'or, 15 d'argent et 9 de bronze ;

  • 4e place au nombre total de médailles : En nombre total de médailles, l'Ouzbékistan (31) a dépassé le Kazakhstan (30) ;

  • Compétition intense avec le Kazakhstan : Nos voisins sont 4e avec 8 médailles d'or, l'écart n'est que d'une médaille d'or ;

  • Hégémonie absolue de la Chine : L'équipe de la RPC domine largement le tableau des médailles avec 98 médailles d'or et 159 au total ;

  • Équipes d'Asie centrale : Le Tadjikistan est 17e avec 2 médailles d'or ; 20 pays ont remporté au moins une médaille d'or. Le Tadjikistan est 17e avec 2 médailles d'or ; 20 pays ont remporté au moins une médaille d'or.

Jeux asiatiques : Tableau des médailles du TOP-10 après la 6e journée

Analyse du top 10 et répartition des médailles :

Rang

Pays (NOC)

Or (G)

Argent (S)

Bronze (B)

Total

1

Chine (CHN)

98

37

24

159

2

Japon (JPN)

28

43

44

115

3

Corée du Sud (KOR)

13

17

34

64

4

Kazakhstan (KAZ)

8

8

14

30

5

Ouzbékistan (UZB)

7

15

9

31

6

Thaïlande (THA)

7

6

8

21

7

Iran (IRI)

6

11

7

24

8

Hong Kong (HKG)

4

11

11

26

9

Corée du Nord (PRK)

4

4

3

11

10

Bahreïn (BRN)

4

2

2

8

Expertise sportive : Pourquoi l'Ouzbékistan a de fortes chances d'atteindre la 4e place ?

Conclusions des analystes du mouvement olympique et des experts sportifs :

  • « 15 médailles d'argent — un potentiel caché » : Le fait que l'Ouzbékistan compte 15 médailles d'argent montre que nos athlètes ont atteint de nombreuses finales ; avec le début des finales en judo, boxe, haltérophilie et lutte nationale, ces médailles d'argent devraient se transformer en or ;

  • Duel avec le Kazakhstan : Le Kazakhstan a 8 médailles d'or, mais l'Ouzbékistan domine en nombre total (31 contre 30) ; dans les prochains jours, 1 ou 2 médailles d'or propulseront inévitablement notre délégation à la 4e place ;

  • La ligue majeure d'Asie : Le trio de tête (Chine, Japon, Corée du Sud) est hors de portée pour tout le monde ; mais atteindre la 4e place aux Jeux asiatiques serait l'un des plus grands succès historiques du sport ouzbek sur le continent.

Selon vous, la délégation sportive ouzbèke pourra-t-elle dépasser le Kazakhstan dans les prochains jours et terminer les Jeux asiatiques à la quatrième place ? Comment évaluez-vous personnellement les résultats obtenus par nos athlètes au cours de cette 6e journée ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse du parcours victorieux de notre équipe avec tous les passionnés de sport !

Jeux asiatiques 2023Délégation sportive ouzbèkeTableau des médaillesKazakhstanSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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