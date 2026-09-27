Dans un match qui a provoqué une onde de choc dans le football d'Asie centrale et du continent, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a battu de manière convaincante son rival historique, l'Iran, sur le score de 3:1 à domicile. Après le coup de sifflet final, le sélectionneur des Perses, Amir Ghalenoei, a fait une déclaration extrêmement ouverte, courageuse et émouvante lors de la conférence de presse, présentant officiellement ses excuses à tout le peuple iranien. Ghalenoei a ouvertement admis que les joueurs expérimentés, piliers de l'équipe, avaient commis des « erreurs enfantines » inattendues, et que les buts encaissés alors qu'ils contrôlaient le jeu avaient totalement ruiné leurs plans.

Le spécialiste a reconnu la progression fulgurante de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et le travail d'un entraîneur compétent à la tête de notre sélection. Par ailleurs, refusant de rejeter la faute sur ses joueurs, il a assumé l'entière responsabilité de la défaite, exprimant sa confiance dans le fait que l'équipe se présenterait sous un meilleur jour lors du prochain match contre la Russie.

« Erreurs enfantines, excuses et aveux de Ghalenoei » : 5 points clés de la déclaration du sélectionneur iranien

Les thèses et faits officiels les plus importants évoqués lors de la conférence de presse :

Excuses publiques au peuple iranien : Amir Ghalenoei a officiellement demandé pardon à tous les supporters et à son peuple pour cette défaite historique 1:3 ;

« Le principal coupable, c'est moi personnellement » : L'entraîneur a assumé l'entière responsabilité et la faute, acceptant la défaite avec courage ;

Erreurs grossières des joueurs expérimentés : Il a été souligné que les buts ont été encaissés à cause d'erreurs enfantines et grossières de joueurs leaders alors que l'Iran contrôlait le match ;

Reconnaissance du développement du football ouzbek : Ghalenoei a souligné que l'Ouzbékistan se développe constamment et dispose d'exécutants de qualité ainsi que d'un bon entraîneur ;

Promesse avant le match contre la Russie : L'entraîneur a indiqué que les leçons nécessaires seraient tirées de cette défaite et que l'équipe retrouverait une forme optimale avant la rencontre face à la Russie.

Choc Ouzbékistan - Iran : Problèmes et faits reconnus selon Amir Ghalenoei

Tableau d'analyse officielle du sélectionneur iranien sur les causes de la défaite 1:3 :

Questions soulevées Situation et lacunes pendant le match Conclusion et position d'Amir Ghalenoei Premier et deuxième buts encaissés Désorganisation alors que l'Iran contrôlait le jeu « Nos joueurs expérimentés ont commis des erreurs d'enfants » Changements importants dans l'effectif Nouveaux joueurs jouant pour la première fois en équipe nationale Certains se sont montrés, mais il faut du temps pour s'adapter Jeu de l'adversaire (Ouzbékistan) Contre-attaques rapides et haute intensité « L'Ouzbékistan progresse rapidement, ils ont un entraîneur fort » Responsabilité de la défaite Erreurs défensives individuelles et désorganisation « Le coupable principal, c'est moi, la responsabilité est entièrement la mienne » Condition physique de l'équipe Premiers jours FIFA après la Coupe du Monde, forme incomplète Nous ne sommes pas encore en forme optimale, mais ces erreurs seront corrigées Plan suivant (contre la Russie) Analyse des erreurs et révision de l'effectif L'équipe sera beaucoup plus organisée et forte contre la Russie

Expertise footballistique : Pourquoi la défaite 1:3 de l'Iran est-elle un événement historique ?

Conclusions des experts du football asiatique, commentateurs sportifs internationaux et analystes tactiques :

« La rupture du monopole défensif de l'Iran » : L'équipe nationale d'Iran était connue depuis longtemps comme l'une des équipes les plus solides, défensives et impénétrables du continent ; le fait qu'ils en Ouzbékistanencaissent 3 buts prouve à quel point la ligne d'attaque et le schéma tactique ouzbek ont été efficaces ;

Briser le bloc psychologique : Chaque match contre l'Iran ces dernières années a été nerveux et difficile ; cette victoire éclatante 3:1 à Ferghana montre que notre équipe nationale s'est totalement libérée du complexe iranien et peut jouer non pas à égalité, mais avec une supériorité face à n'importe quel grand d'Asie ;

Le caractère courageux de Ghalenoei : Le fait qu'il ne rejette pas la défaite sur les arbitres ou des cas de force majeure, mais qu'il demande pardon à son peuple en disant « le coupable, c'est moi », démontre la haute culture de l'entraîneur, tout en indiquant que les problèmes dans le vestiaire iranien (renouvellement de génération, manque de concentration) sont sérieux.

À votre avis, la victoire convaincante 3:1 de l'Ouzbékistan sur l'Iran signifie-t-elle que notre équipe est devenue la force numéro 1 sur le continent ? Comme l'a dit Amir Ghalenoei, la défaite de l'Iran est-elle une erreur accidentelle des joueurs expérimentés ou le produit de la haute maîtrise tactique de Fabio Cannavaro et du staff technique de notre équipe nationale ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse importante dédiée à la victoire historique du football ouzbek avec tous les fans !