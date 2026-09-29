Xiaomi présente une batterie externe ultra-sécurisée de 10 000 mAh avec câble magnétique

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Xiaomi présente une batterie externe ultra-sécurisée de 10 000 mAh avec câble magnétique

Selon Ixbt.com, Xiaomi a lancé une nouvelle batterie externe ultra-sécurisée et multifonctionnelle, conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes. Avec une capacité de 10 000 mAh, cet appareil se distingue par sa compacité, ses hautes performances et sa conformité pour le transport aérien. Le fabricant a fixé un prix de lancement à partir de 249 yuans. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La nouvelle batterie externe se compose de deux éléments de 5000 mAh chacun et est équipée d'un câble USB-C intégré. Cette solution libère les utilisateurs de la nécessité de transporter des câbles supplémentaires. La prise en charge de la charge sans fil et la possibilité de charger plusieurs appareils simultanément augmentent encore son utilité au quotidien.

Vitesse élevée et capacités de charge universelles

Selon les spécifications techniques, la puissance de sortie filaire de l'appareil atteint 45 W. Cela permet une recharge ultra-rapide des smartphones. Notamment, selon les données de l'entreprise, cette batterie est capable de charger un iPhone 17 Pro jusqu'à environ 60 % en seulement 30 minutes. La technologie de charge sans fil propriétaire Xiaomi Surge de 20 W est également présente.

La conception de l'appareil permet de charger trois gadgets simultanément : via le câble intégré, un port USB-C supplémentaire et la zone de charge sans fil. La batterie elle-même accepte une puissance d'entrée allant jusqu'à 30 W via le port USB-C et prend entièrement en charge les protocoles de charge rapide modernes tels que PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0 et BC1.2.

Nouveaux standards de sécurité

Les ingénieurs de Xiaomi ont accordé une attention particulière à la sécurité. Il est indiqué que la batterie externe a passé avec succès des tests de certification rigoureux conformément aux nouvelles normes nationales chinoises de 2026. Lors des tests, le boîtier a résisté à une perforation par une aiguille de 4 mm, à un chauffage jusqu'à 135 °C pendant 60 minutes et à une compression sous une charge d'environ 1,5 tonne.

L'appareil intègre également un système de gestion intelligente qui surveille en permanence les performances de la batterie. En connectant la batterie à un ordinateur via un câble, l'utilisateur peut suivre en détail l'état de chaque cellule, le processus de charge et l'historique des éventuels incidents.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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