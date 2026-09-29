Le judo débute aux Jeux asiatiques : les Ouzbeks connaissent leurs adversaires

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Le judo débute aux Jeux asiatiques : les Ouzbeks connaissent leurs adversaires

Les épreuves de judo des Jeux asiatiques au Japon débutent demain. Les premiers adversaires des membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan sont désormais connus.

Dès le premier jour de la compétition, plusieurs judokas ouzbeks feront un pas important vers les médailles. Les adversaires des athlètes représentant notre pays dans les catégories masculines et féminines constitueront le premier obstacle aux Jeux asiatiques.

Compétitions masculines

L'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan participera aux Jeux asiatiques dans sept catégories de poids.

-60 kg : Samariddin Kuchkarov affrontera le représentant du Népal, B. Vikas, lors de son premier combat.

-66 kg : Abdurahim Nutfulloyev se mesurera au Philippin Keisei Nakano.

-73 kg : Le premier adversaire de Shahram Akhadov sera le représentant de l'Afghanistan, Mohamed Sayed Sayedi.

-81 kg : Arslonbek Tojiyev affrontera le vainqueur du duel entre le Tadjik Abubakr Sherov et le Palestinien Muayad Tuaib.

-90 kg : Nurbek Murtazoyev combattra contre le Tadjik Shodmon Rizoyev.

-100 kg : Ernazar Sarsenbayev affrontera le Thaïlandais Kittipong Hantratin.

+100 kg : Le premier adversaire de Muzaffarbek Turoboyev sera le Tadjik Mansur Rahmon.

Qui représentera les femmes sur le tatami ?

L'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan se battra également pour des médailles dans plusieurs catégories de poids.

-48 kg : Laziza Haydarova affrontera la Japonaise Mitsuki Kondo.

-52 kg : Sita Kadamboyeva affrontera la gagnante du combat entre la Kazakhe Meruyert Sarsenova et la Laotienne Touki Sengdake.

-57 kg : La première adversaire de Shukurjon Aminova sera la Kirghize Janar Joldosheva.

-63 kg : Marjona Nurulloyeva affrontera la Nord-Coréenne Kim Ji He.

-70 kg : Xurshida Razzoqberdiyeva combattra contre la Bangladaise Fabiha Busra.

-78 kg : Barchinoy Kodirova affrontera la Bangladaise Obonika Hassan.

+78 kg : Umida Nigmatova débutera la compétition contre la Japonaise Miki Mukunoki.

Le combat principal commence maintenant

Les résultats du tirage au sort sont connus, les adversaires sont fixés. Toute l'attention se porte désormais sur le tatami.

Ouzbeks Pour les judokas, chaque combat aux Jeux asiatiques est crucial pour la conquête d'une médaille. Certains athlètes commencent directement contre un adversaire désigné, tandis que pour d'autres, le premier adversaire sera déterminé par le résultat d'un autre duel.

Sur le tatami, ce n'est pas le tirage au sort qui décide, mais la préparation, la tactique et chaque mouvement de l'athlète.

C'est pourquoi les épreuves de judo qui débutent demain promettent d'être l'un des chapitres les plus passionnants pour la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques.

Les judokas ouzbeks entrent sur le tatami. Place désormais à la lutte pour les résultats.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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