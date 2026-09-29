Le navigateur Opera lance une fonction eSIM gratuite pour Android

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Le navigateur Opera lance une fonction eSIM gratuite pour Android

Opera Software a introduit une nouvelle fonctionnalité dans son navigateur mobile pour Android, facilitant la connectivité lors des voyages à l'étranger. Selon ixbt.com, les utilisateurs peuvent désormais obtenir 3 GB de données mobiles via une eSIM gratuite sans avoir à changer de carte SIM physique. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Cette nouvelle option vise à offrir plus de confort aux voyageurs, et le trafic internet fourni fonctionne non seulement dans le navigateur, mais aussi dans toutes les autres applications du smartphone. La configuration de l'eSIM peut être effectuée directement dans l'application Opera, éliminant ainsi le besoin de télécharger des logiciels supplémentaires.

Conditions et durée de validité

Le forfait internet gratuit de 3 GB proposé dans le cadre du programme est valable pendant trois jours à compter de son activation. Une fois le délai ou la limite dépassés, les utilisateurs peuvent souscrire à des forfaits payants de 3, 5 ou 10 GB selon leurs besoins. Le prix varie en fonction du pays où se trouve l'utilisateur.

À ce stade, le trafic gratuit n'est disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, aux Émirats arabes unis, au Brésil, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Pologne. Parallèlement, la technologie eSIM elle-même fonctionne également dans des pays comme la Thaïlande, la Malaisie et Singapour.

Exigences techniques et projets futurs

Pour profiter de cette commodité, le smartphone doit répondre à certaines exigences techniques. En particulier, l'appareil doit fonctionner sous Android 10 ou une version ultérieure, prendre en charge la technologie eSIM et ne pas être verrouillé par un opérateur spécifique.

Pour l'instant, les représentants d'Opera n'ont fourni aucune information sur le déploiement de cette fonctionnalité utile pour les appareils Apple, y compris ceux fonctionnant sous iOS. Néanmoins, pour les utilisateurs d'Android, cela permet d'optimiser considérablement les coûts de communication lors des voyages à l'étranger.

OperaAndroideSIMInternetTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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