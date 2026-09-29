Coup dur pour Andijan : le club est sous le coup d'une interdiction de transfert

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Coup dur pour Andijan : le club est sous le coup d'une interdiction de transfert

Le club de football « Andijan » a été frappé d'une interdiction de transfert par le Comité du statut et du transfert des joueurs de l'UFA. Cette mesure fait suite au non-paiement des dettes dues aux anciens entraîneurs du club dans les délais impartis.

Selon le service de presse de l'OuzPFL, l'interdiction est entrée en vigueur automatiquement car le problème n'a pas été résolu dans les délais fixés.

Dettes envers trois anciens entraîneurs

L'interdiction des activités de transfert d'« Andijan » est due à ses obligations envers ses anciens entraîneurs : Grigoriy Kolosovskiy, Pavel Sinelnikov et Denis Toymensov.

Le Comité du statut et du transfert des joueurs de l'UFA avait fixé une date limite précise au club pour résoudre ce problème de dettes.

Le club devait remplir ces obligations avant la date convenue.

Le 10 septembre était la date butoir

Le comité avait exigé avant le 10 septembre 2026 que la question des dettes soit réglée.

Parallèlement, la décision prévoyait des mesures sévères à l'encontre d'« Andijan » si le problème n'était pas résolu positivement.

Notamment, il a été décidé d'interdire au club d'enregistrer de nouveaux joueurs auprès de la Ligue, tant au niveau national qu'international, pendant deux périodes d'enregistrement consécutives.

Comment l'interdiction est-elle entrée en vigueur ?

Malgré l'expiration du délai imparti, le problème n'a pas été résolu.

Par conséquent, la mesure indiquée dans la décision est entrée en vigueur automatiquement.

Selon l'OuzPFL, le club de football « Andijan » a été informé de cela le 25 septembre par le Comité du statut et du transfert des joueurs de l'UFA.

En raison de l'incapacité d'« Andijan » à régler ses dettes dans les délais, l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs est devenue effective.

Quel processus attend désormais le club ?

L'interdiction de transfert affecte directement la capacité d'« Andijan » à enregistrer de nouveaux joueurs.

Il est particulièrement important de noter que l'interdiction concerne l'enregistrement de nouveaux joueurs auprès de la Ligue, tant au niveau national qu'international.

La tâche principale pour le club est désormais de résoudre la question des dettes envers les anciens entraîneurs. Ensuite, la procédure de levée de l'interdiction pourra être mise à l'ordre du jour.

Pour l'instant, la décision est en vigueur : « Andijan » est sous le coup d'une interdiction de transfert.

Cette situation pourrait gravement affecter la politique de transfert du club. En l'absence de possibilité d'ajouter de nouveaux joueurs, la réalisation des projets futurs de l'équipe nécessite une résolution rapide des questions financières et organisationnelles.

Chaque étape est désormais cruciale pour « Andijan ». Le club doit honorer ses engagements envers ses anciens entraîneurs et agir selon la procédure établie pour lever l'interdiction de transfert.

AndijanAssociation de Football d'OuzbékistanInterdiction de transfertGrigoriy KolosovskiyFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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