Le sélectionneur de l'équipe nationale de Norvège, Stale Solbakken, a réagi fermement aux informations suggérant que le club de Manchester City serait à l'origine de l'absence de l'attaquant Erling Haaland lors d'une conférence de presse. Selon le média VG, le technicien a qualifié ces spéculations de mensonges flagrants, soulignant qu'elles portent atteinte à son intégrité professionnelle. C'est ce que rapporte Goal.com .

La controverse a éclaté avant le match de la Ligue des nations de la Norvège contre le Portugal. Selon le programme initial, la star norvégienne devait répondre aux questions des médias samedi. Cependant, le plan a été soudainement modifié et, au lieu d'Erling Haaland, ses coéquipiers Fredrik Aursnes et Andreas Skjelderup ont participé à la conférence de presse.

Timing suspect et spéculations infondées

Ce changement a coïncidé avec l'annonce du verdict très attendu concernant les infractions financières de Manchester City. Cette situation a immédiatement suscité des discussions animées dans le monde du football. Beaucoup ont soupçonné que le club anglais aurait pu faire pression sur l'équipe nationale norvégienne pour protéger son meilleur buteur des questions embarrassantes.

Cependant, l'entraîneur a catégoriquement nié ces rumeurs, affirmant qu'il n'avait jamais discuté de questions médiatiques avec la direction ou le staff technique de Manchester City. Selon lui, la dernière communication avec les représentants du club anglais concernant les médias remonte au transfert d'Haaland du Borussia Dortmund à Manchester City.

La position ferme de l'entraîneur

Stale Solbakken a expliqué qu'il avait pris seul la décision de soulager le joueur de la pression médiatique et qu'il ne l'avait même pas informé à l'avance. Il a souligné que de telles allégations infondées ternissent la réputation de l'équipe nationale et son honnêteté personnelle.

« C'est un mensonge. Cela porte également atteinte à ma réputation », a déclaré avec colère le technicien norvégien. Il a ajouté qu'il s'efforce toujours d'être honnête et de donner le meilleur de lui-même pour l'équipe.

L'approche professionnelle sur le terrain et les résultats ont montré que le bruit autour du club n'a pas affecté le jeu de l'attaquant. Lors du match de la Ligue des nations disputé dimanche à Oslo, Erling Haaland était titulaire et a réussi à marquer son troisième but lors de cette trêve internationale.