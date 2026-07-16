Départ à Amman : 12 de nos judokas sur le tatami dès le premier jour

Le championnat d'Asie de judo cadets débute à Amman, capitale de la Jordanie. Lors de la première journée de compétition, d'Ouzbékistan, 12 jeunes judokas entrent en lice pour les médailles.

Les vainqueurs seront déterminés dans 8 catégories de poids dès le premier jour.

La première journée du championnat verra des combats dans les catégories -50, -55, -60 et -66 kg pour les garçons, et -40, -44, -48 et -52 kg pour les filles.

Selon la Fédération Internationale de Judo, 110 garçons et 64 filles participent à la compétition. Les phases préliminaires débutent à 13h00 (heure de Tachkent) et le bloc final à 19h30.

Programme Heure de Tachkent Phases préliminaires 13:00 Bloc final 19:30

Tableau masculin

Premier jour d'Ouzbékistan, six judokas masculins montent sur le tatami.

Poids Représentant ouzbek Adversaire initial -50 kg Akbar Sharipov Vainqueur du duel Yu-Yen Kao — Sanad Al-Zorba -50 kg Ma’murjon Abduvahobov Vainqueur du duel Haytam Al Salhi — Vijay Pagare -55 kg Bobur Yusupov Sartak Mamagayn -60 kg Davlatbek Ahrorov Ibrohim Al-Qadhi -60 kg Abubakr Sattorov Buti Alhashmi -66 kg Akromjon Karimov Ali Abdulloh

Deux athlètes ouzbeks concourent dans les catégories -50 kg et -60 kg. Cela augmente les chances de médailles dans ces catégories.

Iroda Sirojiddinova débute en demi-finale

Six athlètes défendent les couleurs de l'Ouzbékistan chez les filles. Iroda Sirojiddinova (-40 kg) s'est qualifiée directement pour les demi-finales.

Poids Représentant ouzbek Adversaire initial -40 kg Iroda Sirojiddinova Directement en demi-finale -44 kg Alina Kolyucheva Munira Manasbekova -44 kg Dilafruz Boltaboyeva Vainqueur du duel Shen Ting-Yu — Lyan Al-Jabali -48 kg Charos Hikmatova Vainqueur du duel Ritaj Al-Jabali — Layzenri Okta -48 kg Mohinur Ollaberganova Vainqueur du duel Malak Alshayer — Diviya Makvana -52 kg Kumushbibi Ergasheva Kushki Mahsa

La présence de deux représentantes dans les catégories -44 et -48 kg renforce la concurrence interne et les chances de médailles.

20 nations du continent sur un seul tatami

Au championnat d'Asie, les athlètes ouzbeks affronteront des représentants de Taipei chinois, Jordanie, Syrie, Inde, Yémen, EAU, Koweït, Kirghizistan, Irak, Indonésie et Iran.

Selon les informations officielles, les épreuves individuelles à Amman dureront deux jours. Le deuxième jour, les garçons concourront en -73, -81, -90 et +90 kg, et les filles en -57, -63, -70 et +70 kg.

Des médailles attendues dès le premier jour

Le judo ouzbek obtient régulièrement de solides résultats dans les compétitions de jeunes et cadets. L'objectif à Amman est d'atteindre le plus grand nombre de finales possible.

La participation de 12 représentants dès le premier jour promet des heures de combats intenses. Iroda Sirojiddinova est très proche de garantir la première médaille.

À votre avis, combien de médailles d'or les judokas ouzbeks remporteront-ils lors de cette première journée ?