Départ à Amman : 12 de nos judokas sur le tatami dès le premier jour
Le championnat d'Asie de judo cadets débute à Amman, capitale de la Jordanie. Lors de la première journée de compétition, d'Ouzbékistan, 12 jeunes judokas entrent en lice pour les médailles.
Les vainqueurs seront déterminés dans 8 catégories de poids dès le premier jour.
La première journée du championnat verra des combats dans les catégories -50, -55, -60 et -66 kg pour les garçons, et -40, -44, -48 et -52 kg pour les filles.
Selon la Fédération Internationale de Judo, 110 garçons et 64 filles participent à la compétition. Les phases préliminaires débutent à 13h00 (heure de Tachkent) et le bloc final à 19h30.
Programme
Heure de Tachkent
Phases préliminaires
13:00
Bloc final
19:30
Tableau masculin
Premier jour d'Ouzbékistan, six judokas masculins montent sur le tatami.
Poids
Représentant ouzbek
Adversaire initial
-50 kg
Akbar Sharipov
Vainqueur du duel Yu-Yen Kao — Sanad Al-Zorba
-50 kg
Ma’murjon Abduvahobov
Vainqueur du duel Haytam Al Salhi — Vijay Pagare
-55 kg
Bobur Yusupov
Sartak Mamagayn
-60 kg
Davlatbek Ahrorov
Ibrohim Al-Qadhi
-60 kg
Abubakr Sattorov
Buti Alhashmi
-66 kg
Akromjon Karimov
Ali Abdulloh
Deux athlètes ouzbeks concourent dans les catégories -50 kg et -60 kg. Cela augmente les chances de médailles dans ces catégories.
Iroda Sirojiddinova débute en demi-finale
Six athlètes défendent les couleurs de l'Ouzbékistan chez les filles. Iroda Sirojiddinova (-40 kg) s'est qualifiée directement pour les demi-finales.
Poids
Représentant ouzbek
Adversaire initial
-40 kg
Iroda Sirojiddinova
Directement en demi-finale
-44 kg
Alina Kolyucheva
Munira Manasbekova
-44 kg
Dilafruz Boltaboyeva
Vainqueur du duel Shen Ting-Yu — Lyan Al-Jabali
-48 kg
Charos Hikmatova
Vainqueur du duel Ritaj Al-Jabali — Layzenri Okta
-48 kg
Mohinur Ollaberganova
Vainqueur du duel Malak Alshayer — Diviya Makvana
-52 kg
Kumushbibi Ergasheva
Kushki Mahsa
La présence de deux représentantes dans les catégories -44 et -48 kg renforce la concurrence interne et les chances de médailles.
20 nations du continent sur un seul tatami
Au championnat d'Asie, les athlètes ouzbeks affronteront des représentants de Taipei chinois, Jordanie, Syrie, Inde, Yémen, EAU, Koweït, Kirghizistan, Irak, Indonésie et Iran.
Selon les informations officielles, les épreuves individuelles à Amman dureront deux jours. Le deuxième jour, les garçons concourront en -73, -81, -90 et +90 kg, et les filles en -57, -63, -70 et +70 kg.
Des médailles attendues dès le premier jour
Le judo ouzbek obtient régulièrement de solides résultats dans les compétitions de jeunes et cadets. L'objectif à Amman est d'atteindre le plus grand nombre de finales possible.
La participation de 12 représentants dès le premier jour promet des heures de combats intenses. Iroda Sirojiddinova est très proche de garantir la première médaille.
À votre avis, combien de médailles d'or les judokas ouzbeks remporteront-ils lors de cette première journée ?
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