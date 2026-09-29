Le smartphone Vivo X500 Pro est disponible sur le marché chinois

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Le smartphone Vivo X500 Pro est disponible sur le marché chinois

Selon Ixbt.com, Vivo a officiellement lancé la vente de son nouveau produit phare, le smartphone Vivo X500 Pro, sur le marché chinois. Ce gadget avancé est conçu pour les utilisateurs à la recherche de technologies modernes et de hautes performances, se distinguant par l'intégration du tout dernier processeur et de systèmes optiques de pointe, une première sur le marché mondial. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Le rapport souligne que le nouvel appareil est le premier au monde à fonctionner sur la base du système sur puce phare Dimensity 9600 Pro. Ce processeur permet au smartphone d'exécuter les tâches les plus exigeantes sans difficulté tout en assurant une efficacité énergétique optimale.

Prix et configurations de mémoire

Le prix de départ du Vivo X500 Pro sur le marché chinois est de 6499 yuans. Ce montant correspond à la version de base dotée de 12 GB de RAM et 256 GB de stockage. Pour ceux qui recherchent les capacités maximales, une configuration haut de gamme avec 16 GB de RAM et 1 TB de stockage est proposée au prix de 8999 yuans.

Écran et capacités visuelles

Le smartphone est équipé d'un écran de 6,36 pouces basé sur le matériau fluorescent Q11 de BOE. La technologie LTPO 8T prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 144 Hz, une luminosité matérielle minimale de 1 nit, ainsi que le Dolby Vision, le HDR10+ et la polarisation circulaire 2.0.

En termes d'optique, l'appareil affiche également des résultats élevés. L'appareil photo principal Zeiss Ultra Dynamic bénéficie de la technologie VCS 4.0 et du revêtement Zeiss T*. De plus, le modèle est le premier appareil équipé du capteur BlueTouch 900 offrant une plage dynamique allant jusqu'à 17 EV. Le système photo utilise un super téléobjectif Zeiss APO avec capteur Blueprint x Sony LYTIA 610 et une distance focale de 85 mm.

Doté d'une source d'alimentation robuste, le Vivo X500 Pro est équipé d'une batterie de 6510 mAh. La batterie prend en charge la charge rapide filaire de 90 W et la charge rapide sans fil de 40 W. L'appareil est proposé aux acheteurs en quatre variantes de couleurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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