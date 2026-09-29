Les boxeurs ouzbeks remportent 17 médailles en Chine

Les membres de l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan ont terminé leur stage d'entraînement international conjoint en Chine avec des résultats probants. Lors du camp organisé du 14 au 29 septembre dans la région autonome du Xinjiang, nos boxeurs ont remporté 17 médailles lors du 4e tournoi international « Belt and Road » .

Nos représentants ont conclu la compétition avec 7 médailles d'or, 4 d'argent et 6 de bronze .

Le stage en Chine a été riche en médailles

Pour les boxeurs ouzbeks, le stage au Xinjiang a été non seulement un processus de préparation, mais aussi une plateforme pour tester leurs capacités sur le ring international.

En plus des entraînements, les membres de l'équipe nationale ont participé au 4e tournoi international « Belt and Road », remportant des places sur le podium dans diverses catégories de poids.

Le meilleur résultat a été de 7 médailles d'or .

Médaillés d'or

Les boxeurs qui ont dignement représenté l'Ouzbékistan et remporté le titre de champion :

-50 kg : Shodiyor Meliqo‘ziyev ;

-60 kg : Shohrux Abdumalikov ;

-65 kg : Madiyar Daniyarov ;

-90 kg : Ruslan Sharipboyev ;

+90 kg : Madiyar Saydrahimov ;

-51 kg : Zilolaxon Yusufova ;

-80 kg : Ruxshona Parpiyeva.

Ainsi, sept de nos boxeurs ont terminé la compétition à la première place de leur catégorie de poids.

Quatre autres boxeurs ont remporté des médailles d'argent

Quatre autres membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont atteint la finale et ont été récompensés par des médailles d'argent.

Ce sont :

-65 kg : Adhamjon Muxiddinov ;

-75 kg : Safarmurod Allaberganov ;

+90 kg : Shaxzod Polvonov ;

+80 kg : Sobiraxon Shohobiddinova.

Ce résultat a ajouté quatre récompenses supplémentaires au total des médailles des représentants ouzbeks dans le tournoi.

Six médailles de bronze également

Six autres boxeurs ouzbeks ont pris la troisième place du podium lors du tournoi.

Médaillés de bronze :

-50 kg : Amirbek Ismoilov ;

-70 kg : Abdulaziz Jo‘raqulov ;

+90 kg : Ozodbek Aliyev ;

-48 kg : Jasmin Tohirova ;

-65 kg : Sevinch Xurramova ;

-75 kg : Aysanem Saruarova.

Ainsi, les boxeurs ouzbeks ont terminé le tournoi en Chine avec un total de 17 médailles .

Entraîneurs de l'équipe nationale

Le staff technique composé de Ramz Axmedov, Yusufjon Tursunov, Ikrom Berdiyev, Ozod Xasanov, Baxodirjon Nuriddinov et Rustam Abilov a dirigé le stage de préparation et la participation des représentants ouzbeks en Chine.

Asliddin Abdualimov a également participé à la compétition en tant qu'arbitre.

7 médailles d'or et 17 au total — un résultat important du stage

Les résultats enregistrés lors du stage d'entraînement conjoint au Xinjiang ont enrichi le palmarès international de l'école de boxe ouzbèke.

7 médailles d'or, 4 d'argent et 6 de bronze — soit 17 médailles au total.

Plus important encore, les boxeurs ont enrichi leur expérience de compétition et testé leurs forces dans un environnement de concurrence internationale. L'expérience acquise lors du stage en Chine et du tournoi « Belt and Road » pourrait s'avérer cruciale pour les prochaines compétitions de l'équipe nationale.

Le stage de 16 jours au Xinjiang pour la boxe ouzbèke s'est terminé sur ce résultat fructueux.