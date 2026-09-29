L'équipe nationale féminine d'Italie se prépare pour les barrages de qualification à la Coupe du Monde

L'équipe nationale féminine de football d'Italie entame ses préparatifs pour le premier tour des barrages de qualification pour la Coupe du Monde qui se déroulera au Brésil. Après avoir terminé deuxième de son groupe derrière le Danemark et manqué la qualification directe, les joueuses d'Andrea Sonchin doivent désormais passer par les barrages pour décrocher leur billet pour le Mondial. Les objectifs de l'équipe et les changements dans l'effectif sont au centre de l'attention des supporters. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est précisé que l'équipe d'Italie affrontera la Biélorussie, 52e au classement FIFA, lors du premier tour des barrages. Le match aller de cette confrontation en deux manches aura lieu le 9 octobre au stade David Petriashvili à Tbilissi, en Géorgie, sur terrain neutre. Le match retour se tiendra le 13 octobre au stade Artemio Franchi de Florence. Ce choix de Tbilissi est dû au fait que la Fédération biélorusse de football est contrainte d'organiser ses matchs à domicile sur terrain neutre depuis 2022.

Le retour de joueuses expérimentées

Le sélectionneur Andrea Sonchin a convoqué 28 joueuses pour le stage qui débutera à la base de Coverciano avant ces rencontres. Le retour de Martina Rosucci et d'Annamaria Serturini après une longue absence est notable. Notamment, Annamaria Serturini revient après une grave blessure au genou (rupture des ligaments croisés). Astrid Gilardi et Elisa Polli ont également été appelées en sélection.

Selon la Fédération italienne de football, l'équipe s'entraînera au Centre technique fédéral de Coverciano jusqu'au 7 octobre avant de s'envoler pour la capitale géorgienne. Le 10 octobre au matin, les joueuses retourneront à Florence pour poursuivre leur préparation en vue du match retour au stade Artemio Franchi. Cette enceinte a toujours porté chance aux Italiennes, ayant été le théâtre de larges victoires contre le Portugal et Israël par le passé.

Les phases décisives à venir

Si l'Italie parvient à franchir l'obstacle biélorusse, elle affrontera le vainqueur du barrage entre la Finlande et la Serbie début décembre lors d'une confrontation décisive. 32 équipes nationales européennes luttent pour les sept derniers billets pour le Mondial, qui se tiendra pour la première fois en Amérique du Sud, ainsi qu'une place en barrage intercontinental. Il est à noter que, contrairement à la phase de groupes, le système VAR sera utilisé lors de cette Coupe du Monde.

L'effectif élargi de l'équipe d'Italie convoqué pour ce stage est composé des joueuses suivantes :